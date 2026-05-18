To nie był zwykły awans – MESKO zajęło 1. miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w województwach świętokrzyskim i łódzkim, dystansując tysiące innych podmiotów. Skala tego sukcesu robi wrażenie: w tegorocznej edycji rankingu pod lupę wzięto ponad 30 tysięcy firm z całego kraju.

Rekordowe wyniki i finansowy przełom

Sukces w rankingu „Diamenty Forbesa” nie jest dziełem przypadku. Zestawienie to opiera się na twardych danych, takich jak wyniki finansowe, wartość majątku oraz wiarygodność biznesowa. Dla MESKO rok 2025 okazał się momentem historycznym.

Rok 2025 był dla spółki przełomowy. Po raz pierwszy w historii przychody MESKO przekroczyły poziom 2,2 miliarda złotych, a wyniki sprzedażowe zostały zrealizowane na poziomie wyższym o 13 procent od założonych planów – podkreśla Renata Gruszczyńska, Prezes Zarządu MESKO S.A.

Tak dynamiczny wzrost pozwolił spółce na spektakularny skok w rankingu – jeszcze rok temu MESKO zajmowało 7. miejsce, by dziś dumnie dzierżyć żółtą koszulkę lidera.

Strategia, która buduje bezpieczeństwo

Zwycięstwo skarżyskiej spółki to dowód na to, że krajowy przemysł obronny może być nowoczesny, konkurencyjny i zarządzany z wizją. MESKO konsekwentnie realizuje strategię, która łączy zwiększanie zdolności produkcyjnych z dbaniem o bezpieczeństwo państwa.Kluczem do sukcesu są szeroko zakrojone inwestycje. Spółka modernizuje infrastrukturę, kupuje nowoczesne linie technologiczne i poprawia warunki pracy. Co istotne, rozwój ten finansowany jest nie tylko ze środków zewnętrznych (PGZ, MAP, Fundusz Inwestycji Kapitałowych), ale również z własnych wypracowanych zysków.

Diament Forbesa to wyróżnienie, które ma dla nas szczególne znaczenie. Jest potwierdzeniem siły, stabilności i wiarygodności MESKO oraz ogromnego zaangażowania całego zespołu – dodaje Prezes Gruszczyńska

Wyzwania przyszłości. Więcej niż tylko liczby

Mimo ogromnego sukcesu, władze spółki stąpają twardo po ziemi. Marcin Ożóg, Członek Zarządu, zauważa, że działanie w branży zbrojeniowej wymaga ciągłego wyprzedzania zmian technologicznych i konkurencji.

To ogromny sukces i powód do satysfakcji, ale także zobowiązanie na przyszłość. (...) Naszą największą wartością pozostają jednak wiarygodność, niezawodność i reputacja budowana przez lata – zaznacza Ożóg

Tytuł „Diament Forbesa” to jasny sygnał dla rynku - MESKO to dziś jedno z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce, które skutecznie buduje pozycję nowoczesnego lidera polskiego przemysłu obronnego. Dla Skarżyska-Kamiennej i całego regionu to powód do dumy, a dla polskiej armii – gwarancja solidnego partnera.