Świętokrzyskie to region pełen niespodzianek, idealny dla tych, którzy pragną uciec od zgiełku i zanurzyć się w spokojnej atmosferze. Oddalone od głównych szlaków turystycznych, okolice Waśniowa, Klimontowa czy Krynek oferują autentyczny kontakt z naturą i kulturą. Zapomnij o zatłoczonych plażach i głośnych kurortach – tutaj, w sercu Polski, czeka na Ciebie prawdziwy relaks wśród malowniczych krajobrazów, zabytkowych kościołów i gościnnych mieszkańców. To idealne miejsce na długi weekend, gdzie naładujesz baterie i odkryjesz piękno w prostocie.

Waśniów. Niewielka wioska o ciekawej historii

Podróżując po Polsce, często szukamy miejsc, które skrywają bogatą historię i urzekają swoim klimatem, nawet jeśli nie są na głównych szlakach turystycznych. W Świętokrzyskiem takim miejscem jest Waśniów – miejscowość, która choć dziś jest malowniczą wsią, w przeszłości miała status miasta. To miejsce, położone w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, będące siedzibą gminy Waśniów, zachwyca magiczną atmosferą. Co warto zobaczyć w Waśniowie i okolicy? Kościół parafialny pw. Świętego Piotra i Pawła: Pierwotnie drewniany, odnotowany już w 1145 roku. Obecna murowana świątynia z kamienia, w stylu późnorenesansowym, została wzniesiona w 1656 roku na miejscu dawnego kościoła. Wnętrze ma barokowy wystrój. Kościół wraz z dzwonnicą są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Kolejnym zabytkiem jest Cmentarz parafialny: Poza zabytkowymi nagrobkami, mogę tu podziwiać cokół zegara słonecznego z datą 1781.

Krynki. Zabytkowa dzwonnica i piękny zalew w okolicy

W województwie znajduje się mnóstwo wspaniałych małych miejscowości, które przyciągają turystów nie tylko pięknymi krajobrazami i zabytkami, ale również ciekawą historią. Do takich niewątpliwie zalicza się wieś Krynki, położona w powiecie starachowickim, w gminie Brody. Jej największą atrakcją jest zabytkowa drewniana dzwonnica wybudowana w 1779 roku. Krynki leżą na wzniesieniu wzgórz godowskich po prawej stronie zalewu. Atrakcją w tej miejscowości jest zabytkowa dzwonnica przy kościele w Krynkach. Barokowy kościół parafialny w Krynkach wzniesiony został w 1727r. przy istniejącej wcześniej kaplicy, w której do dziś znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. Przed kościołem stoi modrzewiowa, gontem kryta brama i dwie dzwonnice o charakterze barokowym, z 1779r. Ciesielka jest oryginalna, a niektóre elementy pochodzą z pierwotnego, XIV-wiecznego kościoła. Mieści się tu dzwon z 1581r. Bramę ozdabiają rzeźbione w drewnie ornamenty.

Klimontów. Znajdziecie tu budowlę podobną do tej w Rzymie

Szukacie nowych, intrygujących miejsc do odwiedzenia w Polsce? Coraz częściej na turystycznych mapach pojawia się Klimontów, niewielkie, malownicze miasteczko położone we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na Wyżynie Sandomierskiej. To miejscowość z bogatą historią, sięgającą XIII wieku cieszy się rosnącą popularnością. Położony zaledwie około 30 km od Sandomierza, Klimontów stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania regionu, a jednocześnie sam oferuje unikatowe atrakcje. Jednym z najbardziej zaskakujących zabytków Klimontowa jest kolegiata św. Józefa. Turyści często mają wrażenie, że budynek ten jest im znajomy. Nic dziwnego – ta cenna świątynia przypomina bazylikę św. Piotra w Rzymie.

Grodzisko w Stradowie. Nowe atrakcje

Miłośnicy historii, folkloru i dobrej zabawy znajdą tam coś dla siebie. W Stradowie na Ponidziu, odbyło się wielkie otwarcie odnowionego wczesnośredniowiecznego grodziska. To miejsce określane jest mianem absolutnie wyjątkowego na mapie pozostałości przedchrześcijańskich Słowian w Polsce. Można śmiało powiedzieć, że będzie to turystyczny HIT 2025 roku w regionie świętokrzyskim. Położone w południowej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie kazimierskim, w gminie Czarnocin, Grodzisko w Stradowie to największe wczesnośredniowieczne założenie obronne w naszym kraju. Istniało już w VIII wieku i należało do plemienia Wiślan. Wznoszące się na wzgórzu, około 750 metrów od wsi Stradów, ma kształt podkowy, a jego wały otoczone suchą fosą osiągają wysokość do 18 metrów.

Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych

Przepiękny, kolorowy, egzotyczny Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych. To jedyny w województwie świętokrzyskim prywatny ogród botaniczny. Założony został przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Kurczynę. Ogród powstał w 1993 roku i jest w ciągłej rozbudowie. Ogród na Rozstajach jest prywatnym ogrodem botanicznym zlokalizowanym na północnym stoku lessowej skarpy, położonym w południowo-zachodniej części wsi Młodzawy Małe (Świętokrzyskie). Powierzchnia ogrodu wynosi 1 ha. Założony został przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Kurczynę, który wraz z małżonką jest jego właścicielem. Ogród powstał w 1993 roku i jest w ciągłej rozbudowie. Na powierzchni około 1 hektara rośnie ponad 2 tysiące roślin: drzewa, krzewy i byliny, w tym rośliny rzadkie i egzotyczne.

