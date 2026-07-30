Śmiertelne potrącenie w miejscowości Gózd. Droga w gminie Łączna całkowicie zablokowana

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Gózd w gminie Łączna (Świętokrzyskie). Doszło tam do śmiertelnego potrącenia 46 letniej kobiety. Na miejscu pracują strażacy z OSP Łączna oraz JRG Skarżysko-Kamienna, zespół ratownictwa medycznego i policjanci, którzy prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku. Na czas działań służb droga została całkowicie zamknięta.

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Około godziny 6 doszło do potrącenia kobiety w miejscowości Gózd (Gmina Łączna). Na miejsce zdarzenia zostali zadysponowani strażacy z jednostki OPP Łączna oraz PSP w Skarżysku Kamiennej - relacjonuje rzecznik mł. kpt. Rafał Maciejczak. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastali kobietę leżąco na jezdni bez funkcji życiowych. Strażacy przystąpili do resuscytacji do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Niestety po pewnym czasie lekarz stwierdził zgon kobiety.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46-letnia kobieta najprawdopodobniej próbowała przejść lub przebiec przez jezdnię, gdy została potrącona przez samochód marki BMW, którym kierował 31-letni mężczyzna. Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.