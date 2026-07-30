Śmiertelne potrącenie w miejsocowści Gózd. Droga w gminie Łączna całkowicie zablokowana

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Gózd w gminie Łączna (Świętokrzyskie). Doszło tam do śmiertelnego potrącenia 46 letniej kobiety. Na miejscu pracują strażacy z OSP Łączna oraz JRG Skarżysko-Kamienna, zespół ratownictwa medycznego i policjanci, którzy prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku. Na czas działań służb droga została całkowicie zamknięta. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i korzystanie z wyznaczonych objazdów. na ten temat.

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