Śmiertelny wypadek w Stykowie na DK 42. Na miejscu zginął 23 letni mężczyzna

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-09-02 9:10

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Styków. Dziś po godzinie 8:00 doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego marki Audi z pojazdem ciężarowym. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 23-letni kierujący pojazdem osobowym. Droga w miejscu tragedii została całkowicie zablokowana, a policjanci wyznaczyli objazdy przez okoliczne miejscowości i przystąpili do wykonywania czynności procesowych.

Śmiertelny wypadek w Stykowie
Autor: Agnieszka Jędrasik

Śmiertelny wypadek na DK 42 w Stykowie 

Po godzinie 8:00 doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Styków - relacjonuje Paweł Kusiak z KPP Starachowice. W tym zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. Pojazd ciężarowy i osobowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdem ciężarowym kierował 48-letni mężczyzna, który poruszał się w stronę Starachowic. Natomiast pojazdem osobowym marki Audi poruszał się 23-latek. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący pojazdem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia ten 23-latek poniósł śmierć na miejscu. W tej chwili droga jest całkowicie zablokowana w miejscu zdarzenia drogowego i policjanci wykonują czynności procesowe. Wyznaczone zostały również objazdy przez pobliskie miejscowości.

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