Śmiertelny wypadek w Stykowie na DK 42. Na miejscu zginął 23 letni mężczyzna

Po godzinie 8:00 doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Styków - relacjonuje Paweł Kusiak z KPP Starachowice. W tym zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. Pojazd ciężarowy i osobowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazdem ciężarowym kierował 48-letni mężczyzna, który poruszał się w stronę Starachowic. Natomiast pojazdem osobowym marki Audi poruszał się 23-latek. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący pojazdem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z pojazdem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia ten 23-latek poniósł śmierć na miejscu. W tej chwili droga jest całkowicie zablokowana w miejscu zdarzenia drogowego i policjanci wykonują czynności procesowe. Wyznaczone zostały również objazdy przez pobliskie miejscowości.