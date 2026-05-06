Stadion Granatu w Skarżysku-Kamiennej rośnie w oczach. Trybuny są już niemal gotowe

Remont stadionu Granatu w Skarżysku-Kamiennej. Trybuny nabierają kształtów

Modernizacja stadionu Granatu wyraźnie nabiera tempa. W tym tygodniu wykonawca kończy montaż prefabrykowanych elementów trybuny głównej oraz jej konstrukcji stalowej. Trybuna dla gości została już w tym zakresie zrealizowana. Równolegle dobiegają końca prace przy elewacji budynku szatniowo-administracyjnego.

Intensywne działania prowadzone są także na płycie boiska. Trwają prace związane z przygotowaniem murawy oraz systemem drenarskim. Wykonawca kontynuuje renowację ogrodzenia zewnętrznego oraz remont przejazdu bramowego od strony ul. Wioślarskiej.

Zaawansowane prace na stadionie Granatu w Skarżysku-Kamiennej

W najbliższych dniach zakończy się montaż masztów oświetleniowych, które znacząco poprawią funkcjonalność obiektu. Równolegle realizowane są prace instalacyjne: elektryczne i sanitarne. Zakończono już stan surowy budynku sanitarnego, a wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia prac dekarskich. W budynkach trwa montaż kanałów wentylacyjnych. Równolegle prowadzone są roboty ziemne, jak kształtowanie terenu, formowanie skarp, montaż teokraty i obsiewanie trawą. W północnej części stadionu rozpoczęto wykonywanie podbudów.

Remont stadionu Granatu w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

To jedna z największych inwestycji sportowych w historii naszego miasta, dlatego z dużą uwagą obserwujemy postępy prac i regularnie spotykamy się z wykonawcą na placu budowy – podkreśla Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki, który wizytował plac budowy wraz ze swoimi zastępcami: Iwoną Jeziorską i Konradem Wikarjuszem.

Przebudowa stadionu Granatu w Skarżysku-Kamiennej. Zakres prac

Modernizacja stadionu od lat była wyczekiwana przez środowisko sportowe oraz kibiców. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z Jędrzejowa. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 25,4 mln zł, z czego 19,8 mln zł pochodzi z rządowego programu Polski Ład.

Zakres inwestycji obejmuje gruntowną przebudowę stadionu. Powstanie m.in.:

nowa płyta boiska o wymiarach 105 × 68 m,

bieżnia okrężna (4 tory, długość 400 m) oraz bieżnia prosta (6 torów, 140 m),

skocznie do skoku w dal i trójskoku,

zadaszona trybuna główna oraz zamknięta trybuna dla kibiców gości,

nowoczesny budynek szatniowo-administracyjny, sanitariaty, kasy biletowe, budynek spikera i ochrony,

oświetlenie boiska i całego terenu,

nowe drogi dojazdowe, parkingi i chodniki,

zewnętrzna winda przyschodowa,

nasadzenia zieleni i elementy małej architektury.

Po zakończeniu modernizacji, planowanej na wrzesień 2026 roku, stadion stanie się nowoczesnym centrum sportowym z pełnym zapleczem dla zawodników i kibiców.

Granat Skarżysko-Kamienna. Historia klubu

Historia Granatu Skarżysko-Kamienna nierozerwalnie wiąże się z przemysłowym rozwojem regionu. Za oficjalną datę powstania klubu przyjmuje się 22 maja 1928 roku, choć fundamenty pod jego budowę położyli już rok wcześniej pracownicy Państwowej Fabryki Amunicji. To właśnie oni powołali do życia koło sportowe o nazwie „Elaboracja”, które po kilkunastu miesiącach działalności przemianowano na Granat.

W 1949 roku klub stał się Stalą, by sześć lat później powrócić do historycznego członu jako ZKS Granat. Przełom wieków przyniósł krótkotrwałą fuzję z KKS-em Ruch Skarżysko-Kamienna (2000–2003), jednak po trzech latach zdecydowano o powrocie do samodzielnego bytu pod nazwą KS Granat.

Najjaśniejszym punktem w najnowszej historii klubu był sezon 2013/2014. Granat zdominował rozgrywki III ligi (grupa małopolsko-świętokrzyska), zdobywając mistrzostwo i prawo do gry w barażach o II ligę. Marzenia o awansie pękły dopiero w dramatycznych okolicznościach, po remisie w dwumeczu z Sokołem Ostróda, skarżyszczanie ulegli rywalom w konkursie rzutów karnych (2:4).