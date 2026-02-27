Star Starachowice rozpoczyna rundę wiosenną bez kibiców! Zielono-Czarni zagrają na sztucznej nawierzchni

Startuje 3. Liga piłkarska. Mecz Staru bez kibiców
Kibice Zielono-Czarnych długo wyczekiwali na start rundy wiosennej 3. Ligi piłkarskiej. Działacze Staru wystosowali wniosek o rozegranie meczu na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Decyzją Makroregionalnej Komisji ds. Licencji Klubowych III ligi, mecz ze Spartą Kazimierza Wielka odbędzie się na boisku bocznym, ale bez udziału kibiców. Spotkanie przy ulicy Szkolnej już w najbliższą sobotę (28.02) o godzinie 13:00.
Star Starachowice zagra na boisku ze sztuczną nawierzchnią
Mecz odbędzie się w Starachowicach na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki zaangażowaniu kilku osób w klubie otrzymaliśmy dzisiaj zgodę na to, żeby zawody odbyły się w Starachowicach. Oczywiście jest to mecz, który będzie odbywał się bez udziału kibiców. Jednak ci, którzy przyjdą, będą mogli obejrzeć mecz z boku boiska. Boisko główne po zimie nie jest jeszcze na tyle przygotowane, żeby można było na nie wejść. Najważniejsza sytuacja to ta, że musimy dbać o to, aby boisko było gotowe na następne mecze. Nie możemy go zniszczyć. Nie możemy pozwolić na to, aby boisko po jednym meczu zostało w stanie uniemożliwiającym przygotowanie go do dalszych rozgrywek - powiedział prezes Staru Starachowice Rafał Rzeszutek.
Jakie cele stawia sobie Star Starachowice na rundę wiosenną?
Zawsze mówiłem, że celem najważniejszym jest to, żeby ten stadion się zapełnił. Bo kibice są najważniejsi w klubie. Życzę sobie żeby na mecze przychodziło jak najwięcej kibiców, żeby wspierali Star i żeby to dla nich była przyjemna rozrywka. My ze swojej strony jako jako drużyna chcemy zrobić wszystko, aby te mecze się podobały i w każdym z nich grać o zwycięstwo - powiedział trener Zielono-Czarnych Dariusz Pietrasiak
Stat Starachowice. Podsumowanie rundy jesiennej
Kluczowym punktem jesieni była fantastyczna passa meczów bez porażki. Zielono-Czarni pozostawali nieuchwytni dla ligowych rywali przez niemal trzy miesiące. Seria rozpoczęła się po zimnym prysznicu, jakiego zespół doświadczył 15 sierpnia w Kazimierzy Wielkiej, ulegając tamtejszej Sparcie 0:2. Od tego momentu maszyna trenera Pietrasiaka ruszyła na dobre. Przez kolejnych 12 kolejek nikt nie znalazł sposobu na pokonanie zespołu, co pozwoliło mu na stałe zagościć w górnej połowie tabeli. Pogromcę Zielono-Czarni znaleźli dopiero 8 listopada. W wyjazdowym starciu z Podlasiem Biała Podlaska goście musieli uznać wyższość rywali, przegrywając nieznacznie 1:2.
Stadion w Starachowicach po przebudowie
- Stadion zyskał m.in. nowe trybuny na ponad 2 tysiące kibiców (część z nich została zadaszona), miejsca dla sędziów, komentatorów, VIP i sanitariaty.
- Nowa nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej. Wewnątrz zakoli urządzenia lekkoatletyczne, jak rów z wodą oraz skocznie i rzutnie.
- Na zewnątrz areny sportowej budowa rozgrzewkowej rzutni do pchnięcia kulą oraz rozgrzewkowej bieżni.
- Na boisku piłkarskim zostanie wykonane olinowanie. W murawie wykonana zostanie instalacja teletechniczna na potrzeby prowadzenia zawodów lekkoatletycznych oraz instalacja nawadniania murawy
- Nowe maszty oświetleniowe boiska piłkarskiego, łącznie z lampami