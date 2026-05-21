Czwarty przetarg na sprzedaż działek o numerach 1/10 i 4/138 okazał się rozstrzygający. Nieruchomość o powierzchni 0,3409 ha została sprzedana za 1 864 000 zł brutto. Choć do walki o grunt stanął tylko jeden oferent, wystarczyło to, by prezydent Marek Materek mógł ogłosić sukces finansowy. Przypomnijmy, że wcześniej miasto próbowało sprzedać ten teren za wyższą kwotę przekraczającą 2,3 miliona złotych, jednak wtedy nie było chętnych. Ostatecznie cena spadła, co pozwoliło domknąć transakcję.

W tym roku dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży nieruchomości mamy możliwość wybudować / wyremontować kilkanaście odcinków dróg. Do budowy przeznaczyliśmy między innymi ul. Łączną, Nad Kamienną, Pasternik, Czereśniową, Wiśniową, Kasztanową, Wrzosową, Jeżynową, Zgodną, a do remontu m.in. ul. Pastwiska, Bieszczadzką, Malinową - napisał w mediach społecznościowych prezydent Starachowic Marek Materek.

„Nikt nas nie słuchał”

Mieszkańcy Osiedla nie kryją rozgoryczenia. Przez wiele miesięcy próbowali zablokować wyprzedaż gruntów, argumentując, że ulica Leśna to jedna z ostatnich zielonych enklaw w okolicy. Pod petycją przeciwko wyprzedaży majątku bez konsultacji podpisało się blisko 2000 starachowiczan. Ludzie boją się, że pod ich oknami powstanie gęsta zabudowa wielorodzinna lub, co gorsza, duży obiekt handlowy.

"Pan nas w tej chwili olewa. Dlaczego z ludźmi nie rozmawia"? - pytał podczas jednej z sesji Janusz Chałaciński, przedstawiciel protestujących, przypominając, że wielu mieszkańców głosowało na obecne władze z nadzieją na dialog. Z kolei Małgorzata Rzeszowska, reprezentująca wspólnotę przy ulicy Glinianej, zwracała uwagę na brak miejsc parkingowych i postępującą betonozę. "Nie chcemy być zamknięci w betonie. Czy teraz warunki życia mamy poprawiać deweloperom?" - argumentowała na forum Rady Miejskiej.

Pieniądze na drogi zamiast zieleni

Prezydent Marek Materek konsekwentnie broni swojej decyzji. Według włodarza, racjonalne zarządzanie majątkiem gminy to jedyny sposób na realizację kluczowych inwestycji w innych częściach Starachowic. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy Leśnej mają zostać wpompowane prosto w asfalt. Na liście priorytetów znalazły się m.in. ulice Łączna, Nad Kamienną, Pasternik oraz szereg dróg na osiedlach domów jednorodzinnych, takich jak Czereśniowa, Wiśniowa czy Wrzosowa.

Magistrat podkreśla również, że sprzedaż działek to szansa na rozwój budownictwa wielorodzinnego, które ma zatrzymać w mieście młodych ludzi. Dodatkowo zbycie terenu pozwala miastu zaoszczędzić na bieżącym utrzymaniu nieruchomości i generuje przyszłe wpływy z podatków. Urzędnicy uspokajają też w kwestii parkowania – trwają prace projektowe nad nowymi miejscami postojowymi na pobliskich gruntach miejskich.

Co dalej z ulicą Leśną?

Krajobraz tej części miasta zmieni się nie do poznania w ciągu najbliższych lat. Oprócz sprzedanych właśnie działek prywatnemu inwestorowi, przy Leśnej 13 Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje budowę bloku komunalnego na 20 mieszkań. Z kolei pod numerem 40, w budynku przedszkola, powstaje nowoczesny „EkoŻłobek”, który ma ruszyć już w czerwcu 2026 roku.

Choć przetargi na kolejne nieruchomości przy skrzyżowaniu z Glinianą (działki 1/5 i 4/131) na razie kończyły się fiaskiem, miasto nie rezygnuje i ogłasza piąte podejście do sprzedaży. Czy ulica Leśna stanie się nowoczesnym centrum mieszkaniowym, czy raczej symbolem konfliktu między władzą a mieszkańcami? Na razie pewne jest jedno – tam, gdzie dziś jest trawa i pojedyncze drzewa, wkrótce wjadą maszyny budowlane. Otwartym pozostaje pytanie, jak tak intensywna zabudowa wpłynie na komfort życia obecnych mieszkańców osiedla.