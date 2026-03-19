Jeden wybieg, wiele pokoleń

Wydarzenie, które rozpoczęło się 19 marca 2026 roku o godzinie 17:00, zamieniło Centrum Kreatywności Pałacyk w prawdziwą stolicę stylu. Na wybiegu ramię w ramię pojawili się uczestnicy z różnych grup wiekowych, udowadniając, że moda to przede wszystkim świetna zabawa i sposób na wyrażenie siebie, bez względu na to, co widnieje w dokumentach. Publiczność mogła podziwiać nie tylko ciekawe kreacje, ale przede wszystkim ogromną dawkę uśmiechu i pozytywnej energii.

Wybory Miss i taneczne show

Program wieczoru został zaplanowany tak, aby dostarczyć emocji każdemu widzowi. Poza głównym pokazem mody, kluczowymi punktami programu były:

Wybór Miss i Mistera – moment, w którym doceniono wyjątkową prezencję i charyzmę uczestników.

– moment, w którym doceniono wyjątkową prezencję i charyzmę uczestników. Show taneczne – dynamiczny występ przygotowany przez Szkołę Tańca „FOX”, który dodatkowo rozgrzał atmosferę w Pałacyku

Całe wydarzenie profesjonalnie poprowadzili Iwona Dziubińska-Czerko oraz Marcin Gigi Nowakowski

Międzypokoleniowe show w Centrum Kreatywności Pałacyk [GALERIA]

34

Integracja i wspólny głos stylu

Inicjatywa ta stała się doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy postawili na otwartą formę – wstęp na wydarzenie był wolny, co zachęciło do przyjścia całe rodziny i grupy znajomych. Wspólny głos stylu, który wybrzmiał dziś w Starachowicach, pokazał, że różnica pokoleń nie jest barierą, lecz inspiracją do tworzenia czegoś wyjątkowego..