Jeden wybieg, wiele pokoleń
Wydarzenie, które rozpoczęło się 19 marca 2026 roku o godzinie 17:00, zamieniło Centrum Kreatywności Pałacyk w prawdziwą stolicę stylu. Na wybiegu ramię w ramię pojawili się uczestnicy z różnych grup wiekowych, udowadniając, że moda to przede wszystkim świetna zabawa i sposób na wyrażenie siebie, bez względu na to, co widnieje w dokumentach. Publiczność mogła podziwiać nie tylko ciekawe kreacje, ale przede wszystkim ogromną dawkę uśmiechu i pozytywnej energii.
Wybory Miss i taneczne show
Program wieczoru został zaplanowany tak, aby dostarczyć emocji każdemu widzowi. Poza głównym pokazem mody, kluczowymi punktami programu były:
- Wybór Miss i Mistera – moment, w którym doceniono wyjątkową prezencję i charyzmę uczestników.
- Show taneczne – dynamiczny występ przygotowany przez Szkołę Tańca „FOX”, który dodatkowo rozgrzał atmosferę w Pałacyku
Całe wydarzenie profesjonalnie poprowadzili Iwona Dziubińska-Czerko oraz Marcin Gigi Nowakowski
Międzypokoleniowe show w Centrum Kreatywności Pałacyk [GALERIA]
Integracja i wspólny głos stylu
Inicjatywa ta stała się doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności. Organizatorzy postawili na otwartą formę – wstęp na wydarzenie był wolny, co zachęciło do przyjścia całe rodziny i grupy znajomych. Wspólny głos stylu, który wybrzmiał dziś w Starachowicach, pokazał, że różnica pokoleń nie jest barierą, lecz inspiracją do tworzenia czegoś wyjątkowego..
