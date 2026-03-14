Starachowice tętnią tradycją! Trwa pierwszy Festiwal Kół Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Lokalne pasje”

Bartosz Manicz
2026-03-14 9:58

Dziś, 14 marca, Park Kultury w Starachowicach stał się sercem powiatu. Od godziny 11:00 zapach świeżych podpłomyków, dźwięki akordeonu i feeria barw ludowych strojów przyciągają tłumy mieszkańców. Sprawdziliśmy, co dzieje się na miejscu podczas tej wyjątkowej premiery.

To nie jest zwykła sobota w Starachowicach. Pierwsza edycja Powiatowego Festiwalu KGiGW „Lokalne pasje” ruszyła z ogromnym impetem. Starosta Starachowicki Piotr Babicki, otwierając wydarzenie, podkreślił, że to święto tych, którzy na co dzień dbają o to, by tradycja nie odeszła w zapomnienie.

Trzy filary ludowej energii

Na miejscu rywalizacja toczy się w trzech kategoriach, a poziom – jak przyznają jurorzy – jest niezwykle wyrównany.

  • Smaki dzieciństwa. Stoiska uginają się pod ciężarem regionalnych przysmaków. Królują pierogi, domowe nalewki i ciasta, których receptury są pilnie strzeżonymi rodzinnymi sekretami.
  • Scena pełna życia. W kategorii artystycznej Park Kultury wypełnił się ludowym śpiewem i tańcem. Zespoły udowadniają, że folklor ma się świetnie i potrafi porwać do zabawy każdą generację.
  • Rękodzieło z duszą. Warsztaty regionalne przyciągają najmłodszych. To tu można zobaczyć, jak powstają tradycyjne ozdoby i dowiedzieć się więcej o ginących zawodach.
Starachowice Radio ESKA Google News

Dlaczego warto tu być?

Festiwal to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim potężna dawka pozytywnej energii i integracji. Współpraca z ARiMR oraz Parkiem Kultury pozwoliła stworzyć przestrzeń, w której nowoczesne podejście do promocji regionu spotyka się z szacunkiem do korzeni.

„To niesamowite, jak wiele pasji drzemie w naszych sołectwach. To nie tylko jedzenie, to przede wszystkim ludzie i ich niespożyta energia” – komentują pierwsi odwiedzający.

Jeśli jesteś w okolicy, koniecznie zajrzyj do Parku Kultury. Wydarzenie potrwa do późnych godzin popołudniowych, a emocje związane z ogłoszeniem wyników wciąż przed nami. Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

Galeria zdjęć 39

Quiz. Dawne Starachowice. Rozpoznasz miejsca ze zdjęć?
Pytanie 1 z 14
Ten budynek znajduje się przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Czyja to siedziba obecnie?
Quiz. Dawne Starachowice. Rozpoznasz miejsca ze zdjęć?
Park Kultury
Starachowice
festiwal