Szwajcarski zastrzyk gotówki. Co zyskają mieszkańcy?

Gmina Starachowice znalazła się w elitarnym gronie zaledwie 19 miast w Polsce, które pozyskały ogromne dofinansowanie w ramach funduszy szwajcarskich. Mowa o kwocie blisko 80 milionów złotych, która zostanie zainwestowana m.in. w nowy system monitoringu wizyjnego w całym mieście. System ten ma być bardziej intuicyjny i wspierany przez sztuczną inteligencję, co ułatwi pracę służbom i poprawi bezpieczeństwo.

To jednak nie wszystko. Środki te zasilą również:

Budowę kanalizacji deszczowej od osiedla Południe do rzeki Kamiennej wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Stworzenie Centrum Międzykulturowego w SP nr 9 z nowoczesną świetlicą i kuchnią.

Powstanie nowego parku na osiedlu Skałka (rejon ul. Leśnej i Kopalnianej) z bogatą infrastrukturą sportową.

Modernizację szkół zawodowych, w tym m.in. nową pracownię sztucznej inteligencji oraz finansowanie kursów i egzaminów na prawo jazdy dla uczniów

Inwestycyjna ofensywa drogowa – lista ulic jest długa

Mimo żartobliwego wpisu na Prima Aprilis o „końcu inwestycji”, prezydent Materek potwierdza: tempo prac drogowych w 2026 roku nie spadnie. Dzięki dobrym cenom w przetargach i środkom ze sprzedaży nieruchomości, gmina wyremontuje szereg dróg, na które mieszkańcy czekali od dekad. Na liście znalazły się m.in. ulice: Kasztanowa, Wiśniowa, Bieszczacka, Jeżynowa, Wysockiego czy Malinowa.

Bezpieczeństwo kontra komfort, czyli spór o progi zwalniające

Prezydent odniósł się także do gorącej dyskusji na temat nowych progów zwalniających (m.in. na ul. Smugowej i Żytniej). Jak podkreśla, choć jako kierowcy mogą mu one przeszkadzać, jako włodarz musi reagować na liczne prośby mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w rejonie coraz popularniejszego zalewu Lubianka. W planach jest dążenie do budowy wyniesionych skrzyżowań, które są rozwiązaniem bardziej kompromisowym.

Zielone Starachowice. Czy będą wycinki?

Mieszkańcy osiedli Żeromskiego, Majówka czy Stadion mogą spać spokojnie. W ramach projektów „zielono-niebieskiej infrastruktury” gmina stawia na dosadzanie tysięcy krzewów i drzew, a nie ich usuwanie. Prezydent zadeklarował, że projektanci zostali zobligowani do ochrony istniejącego drzewostanu, jak choćby charakterystycznych kasztanowców. Dodatkowo jeszcze w tym roku ruszy program darmowych zbiorników na deszczówkę (ok. 1000 litrów) dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Sportowe emocje i „kurz bitewny”

W rozmowie nie zabrakło wątków trudnych, takich jak sytuacja w klubie Star Starachowice. Prezydent Materek nie krył rozczarowania zachowaniem grup pseudo-kibiców, przez które mecze – zamiast być rodzinnym świętem – stają się areną wyzwisk, co zniechęca rodziców z dziećmi do odwiedzania stadionu. Wspomniał również o trudnej kondycji finansowej klubu i konieczności wypracowania nowej strategii.

Prezydent Starachowic gościem Radia ESKA [07.04.2026]