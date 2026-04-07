Starachowice w fazie wielkich zmian. „Rewolucja” na osiedlach i darmowe prawo jazdy dla uczniów

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-04-07 16:21

W Starachowicach sporo się dzieje – od dyskusji o nowych progach zwalniających, po ogromne pieniądze na rozwój miasta. Prezydent Marek Materek opowiedział nam o tym, jak gmina zamierza wydać blisko 80 milionów złotych z funduszy szwajcarskich i które ulice doczekają się w końcu remontu. W planach jest też sporo konkretów dla mieszkańców: od darmowego prawa jazdy dla uczniów, przez nowe parki, aż po nowoczesny monitoring.

Starachowice w fazie wielkich zmian. 80 milionów od Szwajcarów, „rewolucja” na osiedlach i darmowe prawo jazdy dla uczniów

i

Autor: Marek Materek/ Facebook Starachowice w fazie wielkich zmian. 80 milionów od Szwajcarów, „rewolucja” na osiedlach i darmowe prawo jazdy dla uczniów

Szwajcarski zastrzyk gotówki. Co zyskają mieszkańcy?

Gmina Starachowice znalazła się w elitarnym gronie zaledwie 19 miast w Polsce, które pozyskały ogromne dofinansowanie w ramach funduszy szwajcarskich. Mowa o kwocie blisko 80 milionów złotych, która zostanie zainwestowana m.in. w nowy system monitoringu wizyjnego w całym mieście. System ten ma być bardziej intuicyjny i wspierany przez sztuczną inteligencję, co ułatwi pracę służbom i poprawi bezpieczeństwo.

To jednak nie wszystko. Środki te zasilą również:

  • Budowę kanalizacji deszczowej od osiedla Południe do rzeki Kamiennej wraz ze zbiornikami retencyjnymi.
  • Stworzenie Centrum Międzykulturowego w SP nr 9 z nowoczesną świetlicą i kuchnią.
  • Powstanie nowego parku na osiedlu Skałka (rejon ul. Leśnej i Kopalnianej) z bogatą infrastrukturą sportową.
  • Modernizację szkół zawodowych, w tym m.in. nową pracownię sztucznej inteligencji oraz finansowanie kursów i egzaminów na prawo jazdy dla uczniów

Inwestycyjna ofensywa drogowa – lista ulic jest długa

Mimo żartobliwego wpisu na Prima Aprilis o „końcu inwestycji”, prezydent Materek potwierdza: tempo prac drogowych w 2026 roku nie spadnie. Dzięki dobrym cenom w przetargach i środkom ze sprzedaży nieruchomości, gmina wyremontuje szereg dróg, na które mieszkańcy czekali od dekad. Na liście znalazły się m.in. ulice: Kasztanowa, Wiśniowa, Bieszczacka, Jeżynowa, Wysockiego czy Malinowa.

Bezpieczeństwo kontra komfort, czyli spór o progi zwalniające

Prezydent odniósł się także do gorącej dyskusji na temat nowych progów zwalniających (m.in. na ul. Smugowej i Żytniej). Jak podkreśla, choć jako kierowcy mogą mu one przeszkadzać, jako włodarz musi reagować na liczne prośby mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w rejonie coraz popularniejszego zalewu Lubianka. W planach jest dążenie do budowy wyniesionych skrzyżowań, które są rozwiązaniem bardziej kompromisowym.

Starachowice Radio ESKA Google News

Zielone Starachowice. Czy będą wycinki?

Mieszkańcy osiedli Żeromskiego, Majówka czy Stadion mogą spać spokojnie. W ramach projektów „zielono-niebieskiej infrastruktury” gmina stawia na dosadzanie tysięcy krzewów i drzew, a nie ich usuwanie. Prezydent zadeklarował, że projektanci zostali zobligowani do ochrony istniejącego drzewostanu, jak choćby charakterystycznych kasztanowców. Dodatkowo jeszcze w tym roku ruszy program darmowych zbiorników na deszczówkę (ok. 1000 litrów) dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Sportowe emocje i „kurz bitewny”

W rozmowie nie zabrakło wątków trudnych, takich jak sytuacja w klubie Star Starachowice. Prezydent Materek nie krył rozczarowania zachowaniem grup pseudo-kibiców, przez które mecze – zamiast być rodzinnym świętem – stają się areną wyzwisk, co zniechęca rodziców z dziećmi do odwiedzania stadionu. Wspomniał również o trudnej kondycji finansowej klubu i konieczności wypracowania nowej strategii.

Chcesz wiedzieć więcej o losach domków na wodzie przy Lubiance, przyszłości przejazdu kolejowego Starachowice Zachodnie czy szczegółach dotyczących Star-karty?

Zapraszamy do wysłuchania pełnego nagrania wywiadu z Prezydentem Markiem Materkiem, które znajdziesz poniżej.

Prezydent Starachowic gościem Radia ESKA [07.04.2026]
Mediateka.pl
Starachowice
inwestycje
materek starachowice