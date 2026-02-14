Walentynki na parkiecie. Wyjątkowy bal „Baczyńskiego”

Data 14 lutego 2026 roku na długo zapadnie w pamięć tegorocznym abiturientom III LO. Podczas gdy cały świat świętuje Dzień Zakochanych, uczniowie ze Starachowic świętowali swoje symboliczne sto dni do matury. Wnętrza Hotelu Europa wypełniły się czerwonymi różami, blaskiem wieczorowych sukni i niesamowitą energią.

Uroczystość otworzył tradycyjny polonez. Maturzyści, przygotowani perfekcyjnie przez swoich nauczycieli, zatańczyli z gracją, która wywołała wzruszenie u licznie zgromadzonych rodziców i pedagogów. W przemówieniach dyrekcji nie zabrakło nawiązań do wyjątkowej daty – życzono uczniom, by miłość do wiedzy i pasja towarzyszyły im tak samo mocno, jak radość z dzisiejszej zabawy.

Zdjęcia studniówki maturzystów III LO w Starachowicach

36

To niesamowite uczucie mieć studniówkę dokładnie w Walentynki. Czujemy się, jakby ten bal był sceną z filmu. Dzisiaj nie ma stresu, nie ma książek – jest tylko muzyka i nasi najlepsi przyjaciele – mówiła nam jedna z maturzystek tuż po pierwszym tańcu.

III Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach. Historia szkoły

III Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach zostało utworzone decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach z dnia 9 lutego 1990 roku. Jego siedzibą był budynek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H.Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach. Od 1-go września 1990 r. w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 66 uczniów. Dyrektorem nowo utworzonej placówki został mgr Edward Żłobecki, który pełnił tę funkcję do końca roku szkolnego 2000/2001.

W grudniu 1992 r. zapadła decyzja o przejęciu i adaptacji dla potrzeb szkoły budynku przy ul. Glinianej 10a. Adaptację szkoły zakończono w marcu 1993 r. 17 marca 1993 r. odbyła się uroczysta inauguracja zajęć szkolnych we własnym budynku. Od czerwca 1994 r. szkoła nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, o czym zadecydowano w referendum przeprowadzonym wśród całej społeczności szkolnej. W 1997 roku zakończona została budowa nowego skrzydła szkoły z salą gimnastyczną, zapleczem sanitarnym i szatniami, powstały również dwie dodatkowe salę lekcyjne.

W 2019 r III Liceum Ogólnokształcące z ul. Glinianej przenosi się do budynku po wygaszanym Gimnazjum nr 4 przy ul. Jana Pawła II.