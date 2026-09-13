Strzegła wejścia do tego świętokrzyskiego miasta przez wieki. Dziś zachwyca turystów

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-09-13 7:53

Wjeżdżając do historycznego Opatowa w województwie świętokrzyskim od strony północno-zachodniej, wzrok od razu przyciąga kamienna, dostojna budowla usytuowana w ciągu ulicy Tadeusza Kościuszki. Choć obecnie jej wnętrze służy odwiedzającym jako Punkt Informacji Turystycznej, przed wiekami stanowiła kluczowy element potężnego systemu obronnego. Brama Warszawska to jedyna zachowana do dzisiaj z czterech dawnych bram miejskich Opatowa, będąca unikatowym świadkiem dawnej potęgi i bogactwa tego kupieckiego grodu.

Od zniszczeń najazdu po renesansową twierdzę

Powstanie Bramy Warszawskiej splotło się bezpośrednio z dramatycznym zwrotem w historii miasta. W 1502 roku Opatów padł ofiarą niszczycielskiego najazdu Tatarów, którzy obrócili go w ruinę i doprowadzili do wyludnienia całej okolicy. Zgliszcza stały opustoszałe przez kolejne lata, aż do 1514 roku, kiedy zrujnowane miasto zakupił za sumę dziesięciu tysięcy florenów Krzysztof Szydłowiecki – kanclerz wielki koronny na dworze króla Zygmunta Starego.

Nowy właściciel podjął decyzję o przekształceniu Opatowa w nowocześnie ufortyfikowaną, renesansową twierdzę. W latach 1520–1530 wzniesiono wokół miasta murowane obwarowania wykonane z miejscowego kamienia i cegły. Cały obwód murów wynosił około 1,4 kilometra, a ich grubość sięgała od 2 do 3 metrów. Konstrukcję wzmocniono przyporami oraz niewielkimi bastionami, a już w dokumencie z 1522 roku Opatów oficjalnie określono mianem fortalicium, czyli miasta warownego.

Zabytkowa Brama Warszawska w Opatowie z zawieszonymi flagami. O atrakcjach miasta przeczytasz na Eska Starachowice.
Galeria zdjęć 17

Stróż kupieckiego grodu i jedyna ocalała brama

Opatów leżał na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, stanowiąc bogaty ośrodek wymiany towarowej. Aby skutecznie kontrolować ruch i zabezpieczyć gromadzone majątki, w ciągu murów obronnych zbudowano cztery bramy wjazdowe z wysokimi wieżami: Krakowską, Lubelską, Sandomierską oraz Warszawską. Brama Warszawska strzegła wjazdu do miasta od strony dawnego kościoła bernardyńskiego.

Wzniesione na mniej stabilnym, lessowym podłożu mury obronne z biegiem lat niszczały. Dodatkowe spustoszenia przyniosły wojny ze Szwedami w latach 1655–1660. Gdy obwarowania utraciły swoje znaczenie militarne, w XIX wieku mieszkańcy zdecydowali o ich rozbiórce, wykorzystując kamień jako materiał budowlany do stawiania domów. Pozostałe bramy nie przetrwały próby czasu:

  • Brama Krakowska po raz ostatni wzmiankowana była w źródłach w 1793 roku
  • Brama Sandomierska została rozebrana w 1804 roku z powodu groźby zawalenia, a pozyskany surowiec przeznaczono na remont kamienicy pańskiej
  • Brama Lubelska w I połowie XIX wieku służyła jeszcze jako miejskie więzienie, po czym również uległa zniszczeniu.

Ostatecznie to Brama Warszawska pozostała jedyną pozostałością po szesnastowiecznych obwarowaniach Szydłowieckiego.

Ostatecznie to Brama Warszawska pozostała jedyną pozostałością po szesnastowiecznych obwarowaniach Szydłowieckiego
Autor: Agnieszka Jędrasik Ostatecznie to Brama Warszawska pozostała jedyną pozostałością po szesnastowiecznych obwarowaniach Szydłowieckiego

Smoczy herb, strzelnice i obraz z 1922 roku

Brama Warszawska została zbudowana na planie kwadratu. Choć obecnie jest budowlą jednokondygnacyjną przykrytą drewnianym stropem, pierwotnie wznosiła się znacznie wyżej i posiadała dodatkowe piętra, które uległy zniszczeniu i zawaleniu. Jej górną część zdobi zrekonstruowana, stylizowana na renesansową attyka. W ścianach budowli wyraźnie widoczne są dwa kluczowe otwory pełniące funkcję strzelnic.

Najcenniejsze detale kryje zewnętrzna elewacja bramy:

  • Nad arkadowym otworem wjazdowym znajduje się doskonale zachowany herb Odrowąż należący do rodu Szydłowieckich. Trzymany jest przez smoka, który w charakterystyczny sposób zwija się i trzyma w pysku własny ogon
  • Tuż nad herbem umieszczono obraz Matki Bożej. Zainstalował go w 1922 roku ksiądz Szymon Pióro w drugą rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku („Cud nad Wisłą”), składając w ten sposób hołd bohaterom walk.
Opatów. Brama Warszawska
Autor: Bartosz Manicz Opatów. Brama Warszawska

Brama Warszawska dzisiaj

Dziś starannie odrestaurowana Brama Warszawska stanowi wizytówkę Opatowa. Mieści się w niej Punkt Informacji Turystycznej, stanowiący idealny przystanek dla każdego, kto rozpoczyna zwiedzanie zabytków ziemi opatowskiej.

Inne atrakcje Opatowa

Polecany artykuł:

Polecany artykuł:

Polecany artykuł:

Poza Bramą Warszawską, Opatów oraz jego najbliższe okolice kryją wiele wyjątkowych zabytków i atrakcji:

  • Kolegiata św. Marcina – romańska świątynia z II połowy XII wieku, uznana za Pomnik Historii. W jej wnętrzu zobaczysz m.in. słynny renesansowy płaskorzeźbiony odlew z brązu – Lament Opatowski, nagrobki rodu Szydłowieckich oraz malowidła ścienne przedstawiające historyczne bitwy (m.in. odsiecz wiedeńską i bitwę pod Grunwaldem).
Kolegiata św. Marcina – romańska świątynia z II połowy XII wieku, uznana za Pomnik Historii
Autor: Agnieszka Jędrasik Kolegiata św. Marcina – romańska świątynia z II połowy XII wieku, uznana za Pomnik Historii
  • Podziemna Trasa Turystyczna – system dawnych piwnic i składów kupieckich drążonych w lessie pod rynkiem od okresu średniowiecza. Trasa ma długość około 500 metrów, obejmuje 3 poziomy i schodzi na głębokość do 14,5 metra pod ziemią
  • Klasztor i kościół OO. Bernardynów na Żmigrodzie – barokowy zespół kościelno-klasztorny. Wewnątrz znajdują się m.in. rokokowy ołtarz główny oraz iluzjonistyczne ołtarze boczne, a cały kompleks otoczony jest murami ze strzelnicami.
  • Rynek (Plac Obrońców Pokoju) – zachował średniowieczny układ urbanistyczny. Zobaczysz tu XVI-wieczną kamienicę z podcieniami (pełniącą funkcję ratusza) oraz urokliwe kamieniczki z XIX i początku XX wieku
  • Muzeum Geodezji i Kartografii – zlokalizowane w zabytkowym, dawnym budynku szpitalnym przy ul. Szpitalnej
  • Kawiarenka „Krówka Opatowska” – miejsce, w którym można spróbować tradycyjnych opatowskich krówek (wpisanych na listę produktów tradycyjnych) oraz wziąć udział w warsztatach ich ręcznego wytwarzania.
Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia?
Pytanie 1 z 12
W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek?
Dąb Bartek

źródła: Miasto i Gmina Opatów, Świętokrzyskie szlaki turystyczne (PTTK), Word Travel.

atrakcja turystyczna
historia
świętokrzyskie
opatów
brama miasta