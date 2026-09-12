Kolejny militarny eksponat w Starachowicach. Przy strzelnicy stanęła potężna armata z 1936 roku

Druga taka konstrukcja na terenie klubu

To nie pierwsze tego typu działo, które pojawiło się w tej lokalizacji. Nowo postawiona armata tworzy spójną ekspozycję z zabytkowym modelem D-44, przekazanym na teren strzelnicy rok wcześniej.Oba zabytki trafiły do KS ŚWIT dzięki zaangażowaniu lokalnej firmy StarSan Duo oraz jej właścicieli, Dominika i Pawła Paterów, którzy odnawiają historyczny sprzęt militarny.

Żywa lekcja historii i zbrojeniowe dziedzictwo

Ustawienie zabytkowych armat przy obiekcie sportowym ma nawiązywać do tradycji wojskowych oraz historycznego przemysłu Starachowic. Tożsamość miasta wiąże się nie tylko z powojenną produkcją ciężarówek marki Star, ale również z funkcjonującymi w latach 1920–1939 Zakładami Zbrojeniowymi. W okresie międzywojennym starachowicki zakład, rozwijany we współpracy z koncernami Schneider i Vickers, był kluczowym dostawcą amunicji oraz sprzętu artyleryjskiego dla Wojska Polskiego. Wytwarzano tu m.in. nowoczesne polskie armaty przeciwlotnicze kalibru 75 mm wz. 36 czy armaty przeciwlotnicze 40 mm Bofors (wz. 36). Nowy eksponat przy strzelnicy ma przypominać o tym przemysłowym rodowodzie regionu.

Nowy eksponat militarny przy strzelnicy "Świt" w Starachowicach [GALERIA]

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Zbrojeniowe serce przedwojennej Polski. Jak Starachowice tworzyły potęgę artyleryjską

Historia Starachowic jest kojarzona głównie z powojenną produkcją ciężarówek marki Star, jednak przed rozpoczęciem ich wytwarzania miasto było jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu obronnego w kraju. Przemysł zbrojeniowy funkcjonował tu w trzech okresach: 1918–1939, 1940–1945 oraz 1945–1948.