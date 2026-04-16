Powrót do korzeni w sercu regionu

Park Etnograficzny w Tokarni, będący częścią Muzeum Wsi Kieleckiej, to miejsce, które od lat przyciąga miłośników historii i natury. Położony zaledwie 20 kilometrów na południe od Kielc, przy trasie numer 7, skansen zajmuje imponującą powierzchnię ponad 65 hektarów. To tutaj, wśród łąk i lasów, odtworzono krajobraz dawnej polskiej wsi z jej unikalną architekturą: od wiejskich chałup i wiatraków, po modrzewiowy dwór i barokowy kościół.

Choć skansen od zawsze był chętnie wybierany na rodzinne spacery, teraz zyskał argument, obok którego najmłodsi nie przejdą obojętnie. Plac zabaw w Tokarni stał się nowym sercem rekreacyjnym tego miejsca.

Blisko 400 metrów kwadratowych radości

Nowa atrakcja zlokalizowana jest w strategicznym punkcie – tuż za głównym wejściem do skansenu, co sprawia, że jest łatwo dostępna dla każdego odwiedzającego. Na powierzchni blisko 400 m² zaprojektowano przestrzeń, która harmonijnie współgra z otoczeniem. Zamiast krzykliwego plastiku, postawiono na drewniane urządzenia i naturalne materiały, które doskonale wpisują się w klimat dawnej kieleckiej wsi.

Świętokrzyskie atrakcje dla dzieci wzbogaciły się o miejsce, które łączy czystą rozrywkę z edukacją. Elementy placu zabaw nawiązują do tradycji, pozwalając najmłodszym poznawać historię regionu poprzez aktywność fizyczną. Inwestycja ta, warta 70 tysięcy złotych, została zrealizowana dzięki wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

i Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Facebook Tokarnia. Dzieci bawiące się na bezpiecznych, edukacyjnych konstrukcjach z drewna

Dlaczego warto odwiedzić skansen w Tokarni?

Nowy plac zabaw to tylko początek przygody. Park Etnograficzny w Tokarni oferuje znacznie więcej niż tylko statyczne wystawy. To miejsce, w którym życie toczy się niemal tak, jak przed wiekami.

Wiejskie ZOO: Niedawno otwarta strefa ze zwierzętami to absolutny hit. Dzieci mogą tu z bliska zobaczyć biegające kozy, owce, konie, kury czy króliki Kontakt z naturą: Rozległe tereny, wiejskie ogródki i pola uprawne dają rzadką dziś możliwość obcowania z autentyczną przyrodą Żywa lekcja historii: Możliwość wejścia do dawnej szkoły, apteki czy gabinetu lekarza z okresu międzywojennego rozpala wyobraźnię nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

Informacje praktyczne: dojazd, godziny i ceny

Planując wycieczkę, warto pamiętać o kilku szczegółach. Skansen w sezonie letnim (od maja do września) zaprasza gości od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00–18:00. W poniedziałki wstęp na wystawę stałą (bez zwiedzania wnętrz) jest bezpłatny.

Cennik biletów w sezonie letnim (1 kwietnia – 31 października)

Bilet normalny: 30 zł

Bilet ulgowy: 20 zł

Bilet rodzinny (2+2): 80 zł

Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny

Na miejscu dostępny jest duży, wygodny parking, co czyni to miejsce idealnym celem podróży samochodem.

Czy wiesz, że...?

Skansen Tokarnia to nie tylko zabytki, ale i wielkie wydarzenia. Kalendarz imprez na 2026 rok jest wypełniony po brzegi. Warto zaplanować wizytę podczas takich eventów jak Świętokrzyski Festiwal Smaków (maj) czy słynne Święto Chleba (sierpień), kiedy to cały park tętni życiem, muzyką ludową i zapachami regionalnych potraw.

Zaplanuj swój weekend!

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, co zobaczyć w świętokrzyskim, skansen Tokarnia z nowym placem zabaw i Wiejskim ZOO jest obowiązkowym punktem na liście. To jedna z tych rodzinnych atrakcji świętokrzyskich, która zadowoli każdego – od ciekawskiego przedszkolaka po spragnionego spokoju rodzica. Nie zwlekaj, spakuj prowiant i ruszaj w podróż do przeszłości, która bawi i uczy!