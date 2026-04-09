Dlaczego właśnie „Świętokrzyskie Tatry”?

Nazwa ta nie jest jedynie marketingowym chwytem, lecz ma swoje głębokie uzasadnienie w lokalnej geografii. W gminie Brody znajduje się bowiem miejscowość o nazwie Tatry, która dziś stanowi urokliwą ulicę Tatrzańską. To jeden z najwyżej położonych punktów w okolicy, skąd rozpościera się malownicza panorama na dolinę rzeki Kamiennej.

Stojąc na wzniesieniu, przy zachowaniu odpowiednich proporcji, faktycznie można poczuć się jak w wysokich górach. Spoglądając na południe, dostrzeżemy stąd majestatyczną Łysą Górę oraz klasztor na Świętym Krzyżu, który wiosną wyłania się z gęstej, świeżej zieleni okolicznych lasów. Co ciekawe, historia tego miejsca skrywa sekret – tuż po wojnie wysokie wzgórza służyły jako miejsce startu i próbnych lotów szybowców.

Świętokrzyskie Tatry. Malownicza wioska, piękne widoki w Gminie Brody.

Wójt gminy Brody, Ernest Kumek, z dumą opowiada o tym unikalnym zakątku:

Tak, tak się składa, że Tatry znajdują się w Brodach, kiedyś nawet pytano mnie o to podczas spotkania w Warszawie. Mogłem potwierdzić, że "Tatry" to część naszej gminy i oczywiście zaprosiłem rozmówców do przyjazdu. Dziś ta część Brodów to ulica Tatrzańska, ale przyjęła się potoczna nazwa "Tatry" i tak już zostało. Jest wysoko, więc, oczywiście zachowując proporcje, można faktycznie poczuć się jak w Tatrach - mówi wójt Kumek.

Wiosna w Brodach. Kiedy natura budzi się do życia

Wiosna Świętokrzyskie wita w sposób szczególny właśnie tutaj, w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Gdy tylko puszczają lody na Zalewie Brodzkim, okolica staje się rajem dla obserwatorów przyrody. Nad wodą można wówczas dostrzec powracające czaple, kormorany oraz liczne gatunki dzikich kaczek, które koczują w trzcinowiskach rzeki Kamiennej.

Krajobraz uzupełniają lessowe wąwozy porośnięte drzewami, przez które prowadzą drogi dojazdowe do najwyższych partii gminy. Tereny te wchodzą w skład obszaru Natura 2000 „Wzgórza Kunowskie”, co gwarantuje bliski kontakt z nienaruszoną naturą.

Skalne grzyby i mroczne wąwozy. Co zobaczyć w Brodach?

Głównym magnesem przyciągającym turystów są unikalne formacje skalne, które wyglądają, jakby zostały przyniesione z innego świata. Największą dumą regionu jest Rezerwat Przyrody Skały w Krynkach, położony na południowym brzegu zalewu. Znajdziemy tam imponujące bloki piaskowca, progi, urwiska oraz najsłynniejsze „grzyby skalne”.

Największy z nich osiąga wysokość 2,5 metra, a jego kapelusz ma aż 5 metrów średnicy. Spacerując czerwonym Szlakiem Milenijnym, natrafimy na mroczny wąwóz o długości 150 metrów, którego pionowe ściany sięgają 10 metrów wysokości. Dla fanów geologii nie lada gratką będzie Jaskinia Świętej Barbary – największa w rezerwacie, licząca 18 metrów długości.

Po drugiej stronie wody czekają natomiast Skały w Rudzie, będące pomnikiem przyrody.

Rezerwat Przyrody "Skały pod Adamowem" w Gminie Brody.

Aktywne atrakcje. Brody dla każdego

Zastanawiając się, jakie są najważniejsze atrakcje Brody, nie sposób pominąć Zalewu Brodzkiego. Ten ogromny zbiornik o powierzchni 260 hektarów to centrum rekreacyjne regionu. Na turystów czeka tu nowoczesne Centrum Turystyczne z bogatą ofertą sportową. Można skorzystać ze ścianki wspinaczkowej, placu do street workoutu czy wypożyczalni sprzętu wodnego.

Najnowszą ikoną miejsca jest 20-metrowa wieża widokowa, z której panorama na taflę wody i okoliczne lasy zapiera dech w piersiach. Miłośnicy historii przemysłowej powinni z kolei zobaczyć pozostałości XIX-wiecznego układu wodnego, który jest świadectwem dawnej potęgi Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Raj dla fotografów i rodzin

Kto będzie czuł się tu najlepiej? Przede wszystkim osoby poszukujące alternatywy dla zatłoczonych kurortów. Brody stają się coraz popularniejszą „sypialnią” dla mieszkańców dużych miast, w tym Warszawy, którzy szukają tu ciszy i czystego powietrza.

Fotografowie znajdą tu nieskończoną liczbę kadrów – od surowych skał, przez lustrzaną taflę zalewu, aż po leśne dukty. Spacerowicze mają do dyspozycji kilkanaście kilometrów szlaków, w tym trasę rowerową wokół zbiornika. Z kolei wędkarze cenią Brody za bogactwo ryb – od szczupaków i sandaczy po liny i leszcze.

Sekcja praktyczna. Jak zaplanować wyjazd?

Planując wycieczkę i sprawdzając, co zobaczyć w Brodach, warto wziąć pod uwagę kilka wskazówek logistycznych:

Jak dojechać : Gmina Brody leży przy trasie krajowej nr 9, łączącej Radom z Ostrowcem Świętokrzyskim. Dojazd z Warszawy zajmuje około dwóch godzin. Samochód najlepiej zostawić na parkingu przy Centrum Turystycznym w Rudzie lub przy samym zalewie w Krynkach

: Gmina Brody leży przy trasie krajowej nr 9, łączącej Radom z Ostrowcem Świętokrzyskim. Dojazd z Warszawy zajmuje około dwóch godzin. Samochód najlepiej zostawić na parkingu przy Centrum Turystycznym w Rudzie lub przy samym zalewie w Krynkach Kiedy przyjechać : Choć rezerwaty są dostępne przez cały rok, sezon turystyczny w Centrum Turystycznym (park linowy, wypożyczalnie) trwa od maja do września. Jednak to właśnie przełom kwietnia i maja jest najbardziej magiczny ze względu na świeżą zieleń i brak upałów

: Choć rezerwaty są dostępne przez cały rok, sezon turystyczny w Centrum Turystycznym (park linowy, wypożyczalnie) trwa od maja do września. Jednak to właśnie przełom kwietnia i maja jest najbardziej magiczny ze względu na świeżą zieleń i brak upałów Noclegi: Na miejscu dostępny jest nowoczesny kemping z przyłączami dla kamperów, pole namiotowe oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne i hotele w najbliższej okolicy.

Gmina Brody w Świętokrzyskiem to miejsce pełne kontrastów, gdzie surowość triasowych skał łączy się z łagodnością jeziora i nowoczesną infrastrukturą. Jeśli szukasz pomysłu na wiosenny weekend, „Świętokrzyskie Tatry” będą strzałem w dziesiątkę. Odpoczniesz tu od zgiełku miasta, naładujesz baterie i przekonasz się, że najpiękniejsze bajkowe widoki wcale nie wymagają dalekich podróży. Ruszaj w drogę i odkryj świętokrzyskie na nowo.