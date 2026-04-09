Ponad 600 lat fascynującej historii

Pierwsza zachowana wzmianka o Tychowie Starym pochodzi z 1390 roku. Miejscowość została wówczas wymieniona w liście papieża Bonifacego IX do arcybiskupa gnieźnieńskiego, co oficjalnie potwierdza jej ponad 620-letnią historię. W XV wieku wieś stanowiła własność biskupów krakowskich, a już w XVII stuleciu słynęła z prężnie działającego bartnictwa oraz produkcji miodu i wosku.

Tereny te od wieków były związane z przemysłem – na polach Tychowa Starego do dziś można odnaleźć żużle dymarskie świadczące o funkcjonowaniu starożytnego hutnictwa w pierwszych wiekach naszej ery.

Chata Szeptuchy – pasja, która stała się sposobem na życie

Prawdziwym unikatem na mapie wioski jest Chata Szeptuchy, stworzona przez Monikę Dygas. Właścicielka, z wykształcenia nauczycielka języka niemieckiego, a z zamiłowania pasjonatka zielarstwa i fitoterapii, stworzyła miejsce niezwykłe, oparte na sentymencie do starych przedmiotów i skansenów. Chata mieści się pod numerem 147 i jest wynikiem wieloletniej pasji do tradycji. Odwiedzający mogą tu poczuć klimat dawnej wsi i zgłębić wiedzę o leczniczej mocy ziół.

Skarby i legendy Tychowa Starego

Wioska skrywa w sobie znacznie więcej atrakcji dla turystów:

Kapliczka z 1859 roku : Znajduje się przy drodze w kierunku Mirca i wiąże się z nią intrygująca legenda o ukrytym skarbie, którego miał pilnować piekielny pies

: Znajduje się przy drodze w kierunku Mirca i wiąże się z nią intrygująca legenda o ukrytym skarbie, którego miał pilnować piekielny pies W krainie alpaki : W pobliżu lasu w Tychowie Starym znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, w którym mieszkają towarzyskie alpaki sprowadzone z Chile

: W pobliżu lasu w Tychowie Starym znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, w którym mieszkają towarzyskie alpaki sprowadzone z Chile Pomnik Przyrody „Mikołaj” : Północna ściana dawnej kopalni odkrywkowej rudy żelaza to gratka dla miłośników geologii, dokumentująca górniczą przeszłość regionu

: Północna ściana dawnej kopalni odkrywkowej rudy żelaza to gratka dla miłośników geologii, dokumentująca górniczą przeszłość regionu Pamięć o bohaterach: W okolicznych lasach znajduje się pomnik Batalionów Chłopskich, upamiętniający walki z okupantem z 1944 roku.

Dlaczego warto tu przyjechać?

Tychów Stary i cała gmina Mirzec to obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych, położony w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Malownicze pola, zagajniki oraz rozległe lasy iłżeckie sprzyjają turystyce pieszej i rowerowej. To miejsce, gdzie nowoczesna oferta turystyczna, taka jak alpakoterapia, harmonijnie współistnieje z głęboką tradycją i historią.

Odkrywanie Tychowa Starego jest jak czytanie starej księgi, w której między stronami o papieskich listach i starożytnych kopalniach, ktoś włożył zasuszone, pachnące zioła z Chaty Szeptuchy.

źródła: https://tychowstary.eu/; Wikipedia; Gmina Mirzec