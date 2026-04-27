Świeże warzywa i owoce prosto od rolnika w gminie Brody! Rusza nowe targowiska regionalne. Znamy lokalizacje i datę otwarcia

Gdzie i kiedy zrobimy zakupy? Zgodnie z nową uchwałą Rady Gminy, handel będzie mógł odbywać się w dwa dni w tygodniu – w piątki oraz soboty. Gmina wyznaczyła do tego celu dwie specjalne lokalizacje na swoich terenach:

W Rudzie przy ulicy Nad Zalewem (część działki nr 435)

przy ulicy Nad Zalewem (część działki nr 435) W Stykowie przy ulicy Starotorze (część działki nr 3/12).

Miejsca te zostały wybrane celowo, aby stworzyć dogodne warunki do sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z okolicznych gospodarstw rolnych.

Świeże warzywa i owoce prosto od rolnika w gminie Brody! Ruszają nowe targowiska regionalne. Znamy lokalizacje i datę otwarcia

Wielkie otwarcie już w maju – bez opłaty targowej! Pierwsza okazja, by zapełnić koszyki lokalnymi produktami, nadarzy się już w piątek, 8 maja. Inauguracyjne targowisko ruszy o godzinie 17:00 na boisku w Stykowie. Swoją ofertę zaprezentują tam miejscowi dostawcy, gwarantując szeroki wybór towarów.

Co niezwykle istotne dla sprzedających, osoby prowadzące handel w tych wyznaczonych punktach będą całkowicie zwolnione z opłaty targowej. To realne wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości, które ma zachęcić rolników do oferowania swoich plonów bez pośredników

Kto może sprzedawać? Nowe zasady są jasne: sprzedaż na wyznaczonych miejscach mogą prowadzić wyłącznie rolnicy oraz ich domownicy. Oprócz płodów rolnych i produktów spożywczych, na stoiskach znajdziemy także rękodzieło wytwarzane w gospodarstwach.

Wszystko odbywać się będzie zgodnie z przepisami sanitarnymi i zasadami bezpieczeństwa żywności. Sprzedawcy muszą również pamiętać o regulaminowym obowiązku utrzymania czystości i uprzątnięcia swojego stanowiska po zakończeniu pracy.

Decyzja o powołaniu targowisk spotkała się z dużym poparciem – podczas głosowania 14 radnych było „za”. Nowe rozwiązanie ma nie tylko dostosować gminę do obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim stworzyć mieszkańcom miejsce, gdzie jakość produktu idzie w parze z uczciwą ceną prosto od producenta.

