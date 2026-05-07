Jeżów. Ślady sięgające głębokiego średniowiecza

Historia Jeżowa nie zaczyna się od nowoczesnych statystyk, lecz od mroków XII wieku, kiedy wieś po raz pierwszy pojawia się na kartach historii. W 1145 roku miejscowość figurowała jeszcze pod nazwą Jeżowo, co według badaczy mogło pochodzić od imienia lub przezwiska jej pierwszego właściciela – Jeża. W tamtym czasie region świętokrzyski był mozaiką dóbr rycerskich i kościelnych, a Jeżów szybko stał się łakomym kąskiem dla rosnących w siłę zakonów.

Wieś od początku cieszyła się strategicznym położeniem w dawnym województwie sandomierskim. Dokumenty z 1352 roku wskazują, że część miejscowości należała do rodziny Mirosława i Falisława, prawdopodobnych współdziedziców okolicznych dóbr w Chmielowie i Czyżowie. Jednak to, co wydarzyło się sto lat później, do dziś budzi podziw historyków zajmujących się historią regionu świętokrzyskiego.

Niezwykła wymiana między zakonnikami

Najbardziej fascynujący rozdział w dziejach wsi zapisał rok 1462. Właścicielem Jeżowa był wówczas potężny klasztor cystersów w Wąchocku. Zakonnicy, znani ze swojej gospodarności, doszli jednak do wniosku, że wieś leży zbyt daleko od ich głównego opactwa, co utrudniało sprawne zarządzanie dobrami.

Wtedy doszło do rzadko spotykanej transakcji. Cystersi zaoferowali Jeżów benedyktynom z Łysej Góry, znanym jako zakonnicy świętokrzyscy. W zamian za Jeżów, benedyktyni oddali cystersom wieś Mniszki. Ta operacja „wymiany nieruchomości” była majstersztykiem średniowiecznej logistyki, pozwalającym obu zakonom lepiej skonsolidować swoje posiadłości w czasach, gdy podróż między odległymi wsiami była wyprawą na całe dnie.

Życie pod okiem opata

Przejście pod władzę benedyktynów łysogórskich oznaczało dla mieszkańców nową rzeczywistość. Dokumenty z XV wieku precyzyjnie opisują obciążenia, jakie nakładali zakonnicy średniowiecza. Wieś liczyła wówczas 8 łanów kmiecych. Każdy z mieszkańców musiał płacić czynsz w wysokości pół grzywny, ale to nie wszystko.

Lokalna gospodarka opierała się na darach natury – rocznie do klasztornego spichlerza musiało trafić 30 jaj, 2 kury oraz 2 sery od każdego gospodarstwa. Do tego dochodziła praca fizyczna, czyli tzw. robocizna sprzężajna. Benedyktyni władali Jeżowem przez kolejne stulecia, aż do dramatycznej dla nich kasaty klasztoru w 1819 roku.

Ciekawostki, o których nie przeczytacie w przewodnikach

Płonąca wieś i praskie grosze : W 1416 roku bracia Jan i Grzegorz sprzedali swoje dziedzictwo w Jeżowie przeorowi kanoników regularnych z Trzemeszna za 40 grzywien groszy praskich, co było wówczas pokaźną sumą

: W 1416 roku bracia Jan i Grzegorz sprzedali swoje dziedzictwo w Jeżowie przeorowi kanoników regularnych z Trzemeszna za 40 grzywien groszy praskich, co było wówczas pokaźną sumą Ewolucja nazwy : Przez stulecia wieś zmieniała swoją nazwę, przechodząc proces tzw. maskulinizacji – od pierwotnego, nijakiego „Jeżowo” do dzisiejszego „Jeżów”

: Przez stulecia wieś zmieniała swoją nazwę, przechodząc proces tzw. maskulinizacji – od pierwotnego, nijakiego „Jeżowo” do dzisiejszego „Jeżów” Wierzbątowice: Mało kto wie, że integralną częścią Jeżowa jest przysiółek o dźwięcznej nazwie Wierzbątowice.

Jeżów dziś. Tradycja spotyka przedsiębiorczość

Współczesny Jeżów to wieś licząca około 243 mieszkańców, która mimo upływu wieków zachowała swój rolniczy charakter, ale z nowoczesnym zacięciem. Obecnie w miejscowości zarejestrowanych jest około 40 podmiotów gospodarczych. Dominuje branża budowlana oraz transportowa, co pokazuje, że dzisiejsi mieszkańcy są równie zaradni, co dawni mnisi.

Wieś tętni życiem społecznym dzięki aktywności kół gospodyń wiejskich, takich jak „Jeżo-wianki” czy „Przedwiośnie”. Miejscowość leży na obszarze Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co gwarantuje zapierające dech w piersiach widoki i czyste powietrze.

Dlaczego warto tu przyjechać?

Jeżów to idealny punkt startowy do eksploracji gminy Waśniów. W zasięgu krótkiego spaceru znajduje się wieś Wronów (zaledwie 2,4 km) oraz Janowice. Miłośnicy przyrody docenią bliskość wąwozów i form skalnych, jak te w pobliskich Stryczowicach, chronione jako pomniki przyrody. To miejsce dla tych, którzy szukają autentyczności i chcą poczuć oddech historii na własnej skórze.

Sama wieś, choć cicha, kryje w sobie ducha dawnej małopolskiej szlachty i zakonnej dyscypliny. To dowód na to, że Jeżów to nie tylko suche daty, ale fascynujące opowieści o ludziach, którzy przed wiekami budowali zręby naszej dzisiejszej rzeczywistości.

Jakie atrakcje warto zobaczyć w okolicy?

Gmina Waśniów, oprócz opisanego wcześniej Jeżowa, kryje wiele innych cennych obiektów historycznych, od XIV-wiecznej architektury sakralnej po unikalne zabytki archeologiczne i miejsca pamięci narodowej.

Oto najważniejsze zabytki, które warto odwiedzić w tym regionie:

Grzegorzowice : Znajduje się tu najcenniejszy zabytek architektury sakralnej w gminie – XIV-wieczny kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Przy świątyni zachowało się również pięć zabytkowych nagrobków na cmentarzu przykościelnym

: Znajduje się tu najcenniejszy zabytek architektury sakralnej w gminie – XIV-wieczny kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Przy świątyni zachowało się również pięć zabytkowych nagrobków na cmentarzu przykościelnym Waśniów: W siedzibie gminy warto zobaczyć kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła, którego parafia została erygowana przed 1362 rokiem. Rejestr zabytków chroni jego historyczny wystrój i wyposażenie.

W siedzibie gminy warto zobaczyć kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła, którego parafia została erygowana przed 1362 rokiem. Rejestr zabytków chroni jego historyczny wystrój i wyposażenie. Witosławska Góra : Znajduje się tu zabytkowa kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego

: Znajduje się tu zabytkowa kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego Czajęcice i Garbacz: Zachowały się tu pozostałości zespołów małych dworów wraz z parkami. Dwór w Czajęcicach związany jest z postacią poety i dramatopisarza Ignacego Błażeja Andrzeja Humnickiego.

Cały ten obszar znajduje się w granicach Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co dodatkowo podnosi walory turystyczne i widokowe wymienionych zabytków.

źródło: Wikipedia, "Najstarsze nazwy miejscowe ziemi świętokrzyskiej" Iwona Nobis, eGospodarka.pl, Trans Katrina – e-podróżnik.pl.