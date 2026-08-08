Starlight Festival 2026

Wydarzenie co roku przyciąga miłośników muzyki elektronicznej, oferując połączenie wysmakowanych brzmień, stref aktywności oraz integracji lokalnej społeczności. Projektowi od samego początku patronuje Radio ESKA, a festiwal z roku na rok konsekwentnie buduje swoją pozycję na muzycznej mapie regionu świętokrzyskiego.

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Dwie sobotnie sceny. Od płynnych brzmień po mroczny rave

Sobotnia część festiwalu została podzielona na dwie zróżnicowane strefy muzyczne:

SCENA DZIEŃ (Amfiteatr, godz. 17:00 – 24:00): Wypełniają ją organiczne dźwięki, hipnotyczne melodie i selekcje budujące klimat stopniowo, pozwalając uczestnikom na relaks i zanurzenie się w plażowo-amfiteatralnej atmosferze. Kto wystąpi?

Pysh

P.N.S.T.

Andy Shade

Sadmansdiary

Mabu

SCENA NOC (Promenada R3, godz. 22:00 – 04:00): Po zmroku festiwal przenosi się do przestrzeni inspirowanej klimatem mrocznego lasu i współczesnej kultury rave. Na klubowiczów czekają dynamiczne sety i mocniejsze odmiany muzyki elektronicznej w bogatej oprawie audiowizualnej. Zagrają:

vitcat

Ravelski

Anomunir B2B Szelest

Tony Bellotti

Yezzi

After Party Starlight Festival 2026

Drugiego dnia festiwalu w niedzielę 9 sierpnia, odbędzie się pierwsze w historii After Party Starlight Festival. W samym sercu plaży nad zalewem Lubianka uczestnicy będą mogli odpocząć przy starannie dobranej muzyce house, ciesząc się letnią atmosferą, słońcem i niepowtarzalnym klimatem nad wodą. Kto zagra?

Marcyk

Andy Shade

Sadmansdiary

Yezzi

Niedzielna odsłona wydarzenia rozpocznie się na plaży zalewu Lubianka w samo południe i potrwa do godziny 17:00.

Starlight Festival to jednak znacznie więcej niż muzyka. Przygotowaliśmy również strefę Active, strefę Chill, panele dyskusyjne oraz dodatkowe aktywności skierowane do uczestników. Celem wydarzenia jest integracja lokalnej społeczności oraz promowanie aktywnego i świadomego spędzania wolnego czasu - podkreślają organizatorzy.

Starlight Festival 2026. Połączenie kultury, muzyki i ludzi

Jak podkreślają organizatorzy, Starlight Festival od początku istnienia rozwija się jako wydarzenie łączące kulturę, muzykę i ludzi. Tegoroczna edycja jest kolejnym krokiem w budowaniu unikalnej marki festiwalu, który każdego roku przyciąga coraz większe grono uczestników z regionu i całej Polski. Projektowi od samego początku patronuje Radio ESKA.