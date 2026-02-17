Województwo Świętokrzyskie w Centrum Kryzysu Demograficznego

Proces wyludniania dotyczy aż 87% powiatów w Polsce (330 z 380). Obszary peryferyjne, oddalone od wielkich metropolii, przeżywają demograficzną tragedię. Rzeczywista skala odpływu młodych z peryferii jest prawdopodobnie jeszcze większa, niż pokazują oficjalne statystyki, ponieważ znaczna część migracji pozostaje nierejestrowana (brak meldunku).

Mechanizm "Podwójnego Drenażu" w Kielcach

Stolica regionu, Kielce, nie jest wystarczająco silnym ośrodkiem, by zatrzymać ubytek ludności w województwie. Kielce odnotowały wzrost liczby 30-34-latków o zaledwie +4,0%, co jest wynikiem bliskim stagnacji i jedną z najniższych wartości wśród stolic województw, obok Łodzi (+20,0%).

W Świętokrzyskim występuje zjawisko „podwójnego drenażu”. Młodzi mieszkańcy z mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich migrują do Kielc (drenując lokalne powiaty), ale jednocześnie Kielce tracą młodych ludzi na rzecz innych, większych miast. Głównymi beneficjentami tego odpływu są metropolie w sąsiednich i bardziej atrakcyjnych regionach, zwłaszcza Warszawa i Kraków. Te pięć największych metropolii (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i Poznań), określanych jako „Wielka Piątka”, zdominowało napływ młodych Polaków.

Kobiety migrują intensywniej. Konsekwencje społeczne

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów migracji z peryferii, takich jak Świętokrzyskie, jest wyraźna nierównowaga płci. Kobiety migrują do dużych miast znacznie częściej i wcześniej niż mężczyźni.

W metropoliach występuje 15–20% więcej kobiet niż mężczyzn w wieku około 30 lat. Tymczasem na obszarach peryferyjnych, w tym w Świętokrzyskim, utrzymuje się przewaga mężczyzn.

Przyczyny większej mobilności kobiet są wielorakie:

Wykształcenie: Kobiety częściej podejmują studia wyższe, co wymusza przeprowadzkę do ośrodka akademickiego Rynek pracy: W metropoliach dostępnych jest więcej ofert pracy w sektorach sfeminizowanych (usługi, administracja, edukacja) Aspiracje: Młode kobiety częściej poszukują „lepszego życia” i rozwoju zawodowego i osobistego poza rodzinną miejscowością.

Konsekwencje tej nierównowagi płci na obszarach wiejskich i peryferyjnych są poważne: prowadzą do trudności z zakładaniem rodzin (brak potencjalnych partnerek) i spadku urodzeń, co przyspiesza spiralę depopulacji.

Czynniki wypychające młodych. Płaca i rozwój

Główne determinanty migracji młodzieży są silnie powiązane z warunkami ekonomicznymi i aspiracjami. Dominującym czynnikiem skłaniającym młodych ludzi do opuszczenia rodzinnych stron na stałe jest chęć poprawy sytuacji materialnej i/lub warunków życia własnych lub rodziny.

Inne kluczowe powody to:

Brak pracy w miejscu zamieszkania

w miejscu zamieszkania Chęć rozwoju zawodowego i osobistego

Spirala upadku. Starzenie się i degradacja terytorialna

Systematyczny odpływ młodych ludzi uruchamia mechanizm samonapędzającej się depopulacji. Proces ten ma katastrofalne skutki dla lokalnych społeczności:

Spada liczba urodzeń (głównie z powodu wyjazdu kobiet w wieku rozrodczym) Zamykane są szkoły, potem przedszkola, a następnie szpitale (brak dzieci) Mniej miejsc pracy: Firmy przenoszą się do miast, gdzie są klienci i wykwalifikowani pracownicy Starzenie się populacji: Na peryferiach zostają głównie seniorzy i samotni mężczyźni Upadek lokalnej gospodarki: Mniejsza liczba młodych mieszkańców oznacza mniejszą liczbę płatników podatków i niższe dochody samorządów, co uniemożliwia finansowanie wysokiej jakości usług publicznych (np. edukacji, transportu, infrastruktury).

Trend migracji wzmacnia się z każdym pokoleniem, co oznacza, że młodsze roczniki uciekają z peryferii jeszcze chętniej niż ich starsi koledzy i koleżanki.

Perspektywy i konieczność działań systemowych

Świętokrzyskie, jako region najmocniej dotknięty drenażem demograficznym, pilnie potrzebuje systemowych działań. W kontekście słabej siły przyciągania Kielc (+4,0%), konieczne jest świadome wspieranie potencjalnych centrów subregionalnych, czyli miast o średniej wielkości (min. 40-50 tys. mieszkańców), które mogłyby przyciągnąć przynajmniej część młodych ludzi z okolicy. Celem powinno być stworzenie możliwości kształcenia, znalezienia dobrej pracy oraz interesującego spędzania wolnego czasu.

Bez inwestycji w infrastrukturę, miejsca pracy oraz poprawy jakości życia poza metropoliami, proces depopulacji będzie się pogłębiał. Starzenie się ludności i depopulacja stawiają region przed ogromnymi wyzwaniami fiskalno-społecznymi i grożą znacznym niezrównoważeniem na rynku pracy w perspektywie do 2050 r.

Artykuł powstał na podstawie badań socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego, w szczególności prof. Piotra Szukalskiego, oraz analiz dotyczących migracji wewnętrznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej 30-34 lata (osoby kotwiczące się na stałe).