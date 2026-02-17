Województwo Świętokrzyskie w Centrum Kryzysu Demograficznego
Proces wyludniania dotyczy aż 87% powiatów w Polsce (330 z 380). Obszary peryferyjne, oddalone od wielkich metropolii, przeżywają demograficzną tragedię. Rzeczywista skala odpływu młodych z peryferii jest prawdopodobnie jeszcze większa, niż pokazują oficjalne statystyki, ponieważ znaczna część migracji pozostaje nierejestrowana (brak meldunku).
Mechanizm "Podwójnego Drenażu" w Kielcach
Stolica regionu, Kielce, nie jest wystarczająco silnym ośrodkiem, by zatrzymać ubytek ludności w województwie. Kielce odnotowały wzrost liczby 30-34-latków o zaledwie +4,0%, co jest wynikiem bliskim stagnacji i jedną z najniższych wartości wśród stolic województw, obok Łodzi (+20,0%).
W Świętokrzyskim występuje zjawisko „podwójnego drenażu”. Młodzi mieszkańcy z mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich migrują do Kielc (drenując lokalne powiaty), ale jednocześnie Kielce tracą młodych ludzi na rzecz innych, większych miast. Głównymi beneficjentami tego odpływu są metropolie w sąsiednich i bardziej atrakcyjnych regionach, zwłaszcza Warszawa i Kraków. Te pięć największych metropolii (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i Poznań), określanych jako „Wielka Piątka”, zdominowało napływ młodych Polaków.
Kobiety migrują intensywniej. Konsekwencje społeczne
Jednym z najbardziej niepokojących aspektów migracji z peryferii, takich jak Świętokrzyskie, jest wyraźna nierównowaga płci. Kobiety migrują do dużych miast znacznie częściej i wcześniej niż mężczyźni.
W metropoliach występuje 15–20% więcej kobiet niż mężczyzn w wieku około 30 lat. Tymczasem na obszarach peryferyjnych, w tym w Świętokrzyskim, utrzymuje się przewaga mężczyzn.
Przyczyny większej mobilności kobiet są wielorakie:
-
Wykształcenie: Kobiety częściej podejmują studia wyższe, co wymusza przeprowadzkę do ośrodka akademickiego
-
Rynek pracy: W metropoliach dostępnych jest więcej ofert pracy w sektorach sfeminizowanych (usługi, administracja, edukacja)
-
Aspiracje: Młode kobiety częściej poszukują „lepszego życia” i rozwoju zawodowego i osobistego poza rodzinną miejscowością.
Konsekwencje tej nierównowagi płci na obszarach wiejskich i peryferyjnych są poważne: prowadzą do trudności z zakładaniem rodzin (brak potencjalnych partnerek) i spadku urodzeń, co przyspiesza spiralę depopulacji.
Czynniki wypychające młodych. Płaca i rozwój
Główne determinanty migracji młodzieży są silnie powiązane z warunkami ekonomicznymi i aspiracjami. Dominującym czynnikiem skłaniającym młodych ludzi do opuszczenia rodzinnych stron na stałe jest chęć poprawy sytuacji materialnej i/lub warunków życia własnych lub rodziny.
Inne kluczowe powody to:
- Brak pracy w miejscu zamieszkania
- Chęć rozwoju zawodowego i osobistego
Spirala upadku. Starzenie się i degradacja terytorialna
Systematyczny odpływ młodych ludzi uruchamia mechanizm samonapędzającej się depopulacji. Proces ten ma katastrofalne skutki dla lokalnych społeczności:
- Spada liczba urodzeń (głównie z powodu wyjazdu kobiet w wieku rozrodczym)
- Zamykane są szkoły, potem przedszkola, a następnie szpitale (brak dzieci)
- Mniej miejsc pracy: Firmy przenoszą się do miast, gdzie są klienci i wykwalifikowani pracownicy
- Starzenie się populacji: Na peryferiach zostają głównie seniorzy i samotni mężczyźni
- Upadek lokalnej gospodarki: Mniejsza liczba młodych mieszkańców oznacza mniejszą liczbę płatników podatków i niższe dochody samorządów, co uniemożliwia finansowanie wysokiej jakości usług publicznych (np. edukacji, transportu, infrastruktury).
Trend migracji wzmacnia się z każdym pokoleniem, co oznacza, że młodsze roczniki uciekają z peryferii jeszcze chętniej niż ich starsi koledzy i koleżanki.
Perspektywy i konieczność działań systemowych
Świętokrzyskie, jako region najmocniej dotknięty drenażem demograficznym, pilnie potrzebuje systemowych działań. W kontekście słabej siły przyciągania Kielc (+4,0%), konieczne jest świadome wspieranie potencjalnych centrów subregionalnych, czyli miast o średniej wielkości (min. 40-50 tys. mieszkańców), które mogłyby przyciągnąć przynajmniej część młodych ludzi z okolicy. Celem powinno być stworzenie możliwości kształcenia, znalezienia dobrej pracy oraz interesującego spędzania wolnego czasu.
Bez inwestycji w infrastrukturę, miejsca pracy oraz poprawy jakości życia poza metropoliami, proces depopulacji będzie się pogłębiał. Starzenie się ludności i depopulacja stawiają region przed ogromnymi wyzwaniami fiskalno-społecznymi i grożą znacznym niezrównoważeniem na rynku pracy w perspektywie do 2050 r.
Artykuł powstał na podstawie badań socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego, w szczególności prof. Piotra Szukalskiego, oraz analiz dotyczących migracji wewnętrznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej 30-34 lata (osoby kotwiczące się na stałe).