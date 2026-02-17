Co przyciąga turystów do tego świętokrzyskiego miasteczka? Poza urokliwym, zabytkowym układem urbanistycznym z kolorowymi kamieniczkami, wpisanym do rejestru zabytków, Klimontów skrywa prawdziwe perełki architektoniczne i przyrodnicze.

Kolegiata św. Józefa – Niezwykłe podobieństwo do Bazyliki Watykańskiej

Jednym z najbardziej zaskakujących zabytków Klimontowa jest kolegiata św. Józefa. Turyści często mają wrażenie, że budynek ten jest im znajomy. Nic dziwnego – ta cenna świątynia przypomina bazylikę św. Piotra w Rzymie. Została zaprojektowana przez Wawrzyńca Senesa i ufundowana przez potężnego Jerzego Ossolińskiego w XVII wieku. Kolegiata wyróżnia się na tle innych polskich kościołów. Jej nietypowy kształt to elipsa wpisana w wielobok, z krótkim prezbiterium. Najbardziej efektowna jest centralna część: eliptyczna nawa otoczona dwoma kondygnacjami galerii, przykryta lekko spłaszczoną kopułą. Wnętrze zachwyca bogactwem zdobnego rokoka. To bez wątpienia jedna z najoryginalniejszych budowli sakralnych w Polsce.

Europejski rekord w Świętokrzyskiem. Najdłuższa Aleja Kasztanowa

Inną znaczącą atrakcją Klimontowa, znaną również poza granicami regionu, jest jego aleja kasztanowa. Według źródeł jest to najdłuższa aleja kasztanowców w całej Europie! Pamięta ona czasy rodu Ossolińskich. Aleja biegnie od stadionu w Klimontowie do starego młyna w Górkach Klimontowskich. Jej długość podawana jest różnie – 1,6 km lub nawet 3 km. Znajduje się w niej około 200 sztuk kasztanowców, które od ponad stu lat stanowią ozdobę krajobrazu. Piękno alei zachwyca zarówno mieszkańców, jak i coraz liczniejszych turystów, którzy traktują ją jako jedną z głównych atrakcji regionu. To idealne miejsce na spacer, choć niektórzy twierdzą, że najpiękniej wygląda jesienią, latem również robiąc ogromne wrażenie. Aleja jest objęta specjalnym Programem ochrony kasztanowców, mającym na celu ochronę drzew przed szrotówkiem.

Inne Atrakcje Klimontowa i Okolicy

Odwiedzając Klimontów, warto poświęcić czas na odkrycie także innych miejsc:

Podominikański zespół klasztorny z kościołem św. Jacka – ufundowany w XVII wieku, łączy style gotyku, późnego renesansu, baroku i rokoka. Posiada piękny wirydarz i bogate wnętrza

– ufundowany w XVII wieku, łączy style gotyku, późnego renesansu, baroku i rokoka. Posiada piękny wirydarz i bogate wnętrza Murowana synagoga – klasycystyczny budynek z 1851 roku, położony niedaleko rynku. Choć zniszczona w czasie II wojny światowej i obecnie opuszczona, jest świadectwem historii społeczności żydowskiej Klimontowa

– klasycystyczny budynek z 1851 roku, położony niedaleko rynku. Choć zniszczona w czasie II wojny światowej i obecnie opuszczona, jest świadectwem historii społeczności żydowskiej Klimontowa Dom rodzinny Brunona Jasieńskiego – słynny poeta urodził się właśnie w Klimontowie. W jego rodzinnym domu mieści się obecnie Urząd Gminy i Bank Spółdzielczy

– słynny poeta urodził się właśnie w Klimontowie. W jego rodzinnym domu mieści się obecnie Urząd Gminy i Bank Spółdzielczy Prywatne Muzeum Geologiczne – stworzone przez Sebastiana Rogulę, prezentuje skamieniałości, minerały i prehistoryczne artefakty

– stworzone przez Sebastiana Rogulę, prezentuje skamieniałości, minerały i prehistoryczne artefakty Lokalne wydarzenia, takie jak tradycyjny Jarmark na św. Jacka

Stok narciarski w Konarach – dla miłośników sportów zimowych

Klimontów to także świetny punkt startowy do zwiedzania Sandomierza i okolic. W niewielkiej odległości znajdują się m.in.

Malowniczy Sandomierz – z Zamkiem Królewskim

Imponujące ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

To właśnie połączenie unikatowych zabytków, takich jak kolegiata przypominająca budowlę z Rzymu, przyrodniczych rekordów jak najdłuższa aleja kasztanowa w Europie, oraz bliskości popularnych atrakcji Sandomierszczyzny, sprawia, że Klimontów staje się coraz bardziej popularnym celem turystycznym w województwie świętokrzyskim. Planując podróż do regionu, koniecznie odkryjcie Klimontów – prawdziwą perełkę Sandomierszczyzny.

źródło: Swietokrzyskie Travel, Miasto i Gmina Klimontów, Wikipedia

