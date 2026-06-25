To będzie ekstremalny upał w Świętokrzyskiem. Odwołane imprezy, będzie blisko 40 stopni

Termometry oszaleją. Nadciąga fala upałów, jakiej w Świętokrzyskiem dawno nie było

Nadchodzący weekend w województwie świętokrzyskim upłynie pod znakiem ekstremalnych temperatur. Synoptycy nie pozostawiają złudzeń: dotrze do nas potężna fala afrykańskiego powietrza, która rozgrzeje termometry do czerwoności. Zamiast upragnionego weekendowego odpoczynku, czeka nas walka z tropikalnym żarem, który dla wielu może okazać się barierą nie do zniesienia. Przed nami kilka dni, w których słońce pokaże swoją najbardziej niebezpieczną twarz.

Upał rozleje się w Świętokrzyskiem. Z każdym dniem będzie coraz goręcej

W najbliższych dniach pogoda dla mieszkańców regionu świętokrzyskiego będzie bezlitosna. Upał wedrze się do nas w czwartek (25.06), kiedy termometry w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 30 stopni. Niestety z każdym dniem będzie coraz goręcej. Najwyższe temperatury czekają nas w sobotę (27.06) 33 stopnie i w niedzielę (28.06) 37 stopni. W pełnym słońcu upał będzie nie do zniesienia, zwłaszcza że w weekend niebo nad województwem świętokrzyskim będzie praktycznie bezchmurne.

Piekielny żar w Świętokrzyskiem. Odwoływane są imprezy plenerowe

Organizatorzy imprez plenerowych, które miały odbyć w najbliższy weekend odwołują wydarzenia ze względu na spodziewane ekstremalnie wysokie temperatury. W niedzielę nie zatańczymy na Potańcówce w Starachowicach, która miała odbyć się Na Szlakowisku. O nowym terminie Park Kultury ma poinformować niebawem.

Upał pokrzyżował również plany organizatorom Rajdu Rowerowego po Ziemi Mirzeckiej.

Uwaga! Zmiana daty Rajdu Rowerowego. Ważna informacja dla osób, które planowały udział w Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym po Ziemi Mirzeckiej. Ze względu na spodziewane ekstremalnie wysokie temperatury rajd nie odbędzie się w najbliższą niedzielę 28 czerwca. Nowy termin to 19 lipca, godzina 15.00. Pozostałe ustalenia dotyczące rajdu (miejsce zbiórki, trasa, meta rajdu) pozostają bez zmian - informuje na swoim fanpage Urząd Gminy w Mircu.

Ekstremalne upały w Świętokrzyskiem. Służby w pełnej gotowości

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są w pełnej gotowości. Wdrażane są procedury postępowania zalecane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To m.in.: przygotowanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego do zwiększonej liczby zgłoszeń; zapewnienie bezpieczeństwa nad kąpieliskami, jak również niestrzeżonymi zbiornikami wodnymi, wzmożenie patroli służb na parkingach pod kątem sprawdzenia, czy w zamkniętych pojazdach nie pozostawiono dzieci lub zwierząt oraz utrzymanie stałej gotowości operacyjnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wysokie temperatury mogą wyrządzić krzywdę nie tylko ludziom i zwierzętom, ale również urządzeniom narażonym na przegrzanie. Należy pamiętać o zwiększonej częstotliwości monitorowania parametrów pracy takich urządzeń i systemów. Upały to także zwiększenie zagrożenia pożarowego, szczególnie w lasach i na terenach rolniczych oraz możliwość wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych. Przez cały okres występowania wysokich temperatur służby utrzymują podwyższoną gotowość operacyjną. W tym czasie należy śledzić komunikaty oraz ostrzeżenia meteorologiczne - czytamy na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Jak przetrwać upał?

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.

Tak wysokie temperatury to nie tylko okazja do wypoczynku, ale przede wszystkim poważne wyzwanie dla naszego organizmu. Aby weekendowe uderzenie gorąca nie skończyło się udarem lub odwodnieniem, ważne jest przestrzeganie kilku zasad. W godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11:00 a 18:00, starajmy się unikać bezpośredniego wychodzenia na pełne słońce i zrezygnujmy z intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz. Podstawą przetrwania upałów jest regularne nawadnianie, pijmy minimum 2-3 litry wody dziennie, nawet wtedy, gdy nie czujemy jeszcze pragnienia. Wychodząc z domu, nigdy nie zapominajmy o nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych oraz kremie z wysokim filtrem UV. Szczególną troską otoczmy dzieci, seniorów oraz nasze domowe zwierzaki. Pamiętajmy też o złotej zasadzie bezpieczeństwa: pod żadnym pozorem nie zostawiajmy nikogo, ani ludzi, ani zwierząt w zamkniętym, zaparkowanym samochodzie, który w kilka minut zamienia się w śmiertelną pułapkę.

Plażowicze nad Lubianką (lipiec 2025). Zdjęcia