To będzie wyjątkowa noc. Letnie przesilenie w starachowickim Pałacyku przeniesie nas w czasy słowiańskie

Noc, która od wieków fascynuje ludzi

Letnie przesilenie to moment szczególny, celebrowany przez naszych przodków jako czas zwycięstwa światła nad ciemnością. Słowiańska Noc Kupały, znana później jako Noc Świętojańska, była świętem ognia, wody, miłości i płodności. Wierzono, że to właśnie wtedy zioła mają największą moc, a woda w rzekach i jeziorach staje się bezpieczna dla kąpiących.

Tradycje te, choć dziś postrzegane głównie przez pryzmat folkloru, wciąż niosą w sobie ogromny ładunek symboliczny. Palenie sobótkowych ognisk, puszczanie wianków na wodzie czy poszukiwanie mitycznego kwiatu paproci to elementy dziedzictwa, które wciąż rezonują w naszej kulturze. W Starachowicach ta najkrótsza noc roku zyska oprawę, która pozwoli każdemu choć na chwilę wrócić do tych mistycznych korzeni.

Pałacyk zamieni się w miejsce pełne dawnych tradycji

Centrum Kreatywności Pałacyk przygotowało program, który wypełni historyczne ogrody słowiańskim duchem. Program „Świętojańskiego Czarowania” to nie tylko obserwacja, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w rytuałach. Kluczowym elementem wieczoru będą warsztaty wyplatania wianków, które poprowadzi Wioletta Górecka. To właśnie te roślinne korony, pełne symbolicznych ziół i kwiatów, są nierozerwalnym atrybutem świętojańskiej magii.

Na uczestników czekają również spotkania z tajemniczą stroną natury. Magdalena Gorzkowska zaprosi do świata „Mikstur natury”, odkrywając przed gośćmi sekrety dawnego zielarstwa. Klimat wydarzenia dopełni taniec słowiański w wykonaniu Joanny Lisowskiej ze Studia Tańca Fox, który ma za zadanie przybliżyć ekspresję i energię dawnych obrzędów. Co ciekawe, w programie znalazł się też akcent muzyczny o nieco szerszym, celtyckim rodowodzie – koncert Elżbiety Kulińskiej, która zaprezentuje brzmienie harfy celtyckiej - czytamy na fanpage Centrum Kreatywności Pałacyk.

Dla rodzin z dziećmi przygotowano specjalną grę terenową pod hasłem „Kwiat Paproci”. Najmłodsi, pod opieką pedagogów z Przedszkola Miejskiego nr 11, wyruszą na poszukiwania legendarnej rośliny, ucząc się przy tym współpracy i spostrzegawczości. Całość wydarzenia uzupełnią eko-warsztaty handmade przygotowane przez Młodzieżową Radę Miasta oraz możliwość uwiecznienia tych chwil w specjalnej, świętojańskiej ramce fotograficznej. Organizatorzy stawiają na budowanie wspólnoty, dlatego obowiązuje specjalny dress code – goście proszeni są o przyjście w białych strojach.

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Powrót do korzeni

Dlaczego wydarzenia nawiązujące do słowiańskiego dziedzictwa cieszą się dziś tak dużą popularnością? Żyjemy w świecie zdominowanym przez technologię, w którym coraz częściej szukamy autentyczności i kontaktu z naturą. Słowiańska kultura, z jej głębokim szacunkiem dla cykli przyrody, oferuje nam rodzaj duchowego zakotwiczenia.

Wybór Pałacyku jako miejsca tego spotkania nie jest przypadkowy. Ten zbudowany w 1922 roku obiekt, pierwotnie dom dyrektora Fabryki Amunicji, sam przeszedł długą drogę od świetności, przez ruinę, aż po nowoczesną rewitalizację. Dziś jako Centrum Kreatywności łączy w sobie historię z nowoczesnym podejściem do kultury i integracji społecznej. Organizacja „Świętojańskiego Czarowania” w jego ogrodach to symboliczne połączenie przedwojennej elegancji architektury z jeszcze starszą, ludową tradycją regionu.

Najkrótsza noc roku w Starachowicach

Wydarzenie „Świętojańskie Czarowanie w Pałacyku” odbędzie się w sobotę, 20 czerwca 2026 roku. Początek magicznego wieczoru zaplanowano na godzinę 17:00 na terenach zielonych przy Centrum Kreatywności Pałacyk, zlokalizowanym przy ul. Konstytucji 3 Maja 15

Dla wszystkich zainteresowanych mamy dobrą wiadomość – wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka. To idealna propozycja dla osób, które szukają alternatywy dla miejskiego zgiełku i chcą spędzić czas w sposób kreatywny, w otoczeniu zieleni i dobrej energii.

Warto zabrać ze sobą nie tylko biały strój, ale przede wszystkim przyjaciół i rodzinę. W świetle zachodzącego słońca, przy dźwiękach harfy i zapachu świeżych ziół, starachowicki Pałacyk stanie się bramą do świata, o którym na co dzień zapominamy.