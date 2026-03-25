To jedna z najsławniejszych wsi w Świętokrzyskiem. Działała tu fabryka tektury

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-03-25 7:42

Świętokrzyskie jest jednym z regionów najchętniej odwiedzanym przez turystów. Przyjezdnych zachwycają w województwie niezwykle pięknie krajobrazy, a także niespotykane zabytki. Szczególną uwagę podróżników przykuwają małe miejscowości. Jedną z nich są Doły Biskupie, położone w powiecie ostrowieckim w gminie Kunów. To tutaj podziwiać możecie ruiny fabryki tektury założonej przez rodzinę słynnego pisarza, Witolda Gombrowicza.

Doły Biskupie

Autor: Paweł Cieśla Staszek Szybki Wikipedia/ Creative Commons Doły Biskupie. Ruiny fabryki tektury z XIX wieku

Doły Biskupie to jedna z najpiękniejszych wsi w Świętokrzyskiem. Kiedyś słynęła z fabryki tektury

Doły Biskupie to mała, malownicza wieś, położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Kunów. Przez miejscowość przepływa rzeka Świślina. Historia tej świętokrzyskiej wioski sięga XIV wieku. Mieszka w niej, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 417 osób z czego 50,4% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,6% ludności to mężczyźni. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kieleckiego. 

Pierwsze wzmianki o Dołach Biskupich pochodzą z IV wieku. W roku 1401 występują w dokumentach jako: 1401 „Doli”. W wieku XIX Doły Biskupie były wsią nad rzeką Świśliną w powiecie opatowskim, gminie i parafii Kunów. Na przełomie XIX i XX wieku w Dołach Biskupich powstała fabryka tektury, należąca do rodziców pisarza Witolda Gombrowicza. Zakład w 1911 roku, od imienia Witolda, nazwany został Witulinem. Fabryka funkcjonowała do początku lat 90. jako część Państwowego Przemysłu Terenowego.

W Dołach Biskupich nad rzeczką Świśliną znajduje się zespół przemysłowy dawnej fabryki tektury "Witulin", której głównymi współwłaścicielami byli rodzice Witolda Gombrowicza.

Fabryka powstała za sprawą Jana Gombrowicza, ojca słynnego pisarza. W 1911 roku z braku własnego kapitału na budowę, Pan Jan dokonał emisji akcji w liczbie około 2 tyś. co spowodowało zainteresowanie wielu akcjonariuszy i dofinansowanie inwestycji. Zainteresowanie spowodowało, że jeszcze w tym samym roku zamówiono maszyny specjalistyczne z renomowanych zakładów w takich krajach jak Anglia, Francja czy Niemcy. Gdy maszyny tylko dotarły, zakład ruszył pełną parą. Miejscowa ludność była bardzo zadowolona z nowych miejsc pracy. Fabryka funkcjonowała bez problemu do roku 1968, kiedy to podłączono ją do sieci elektrycznej. Wpłynęło to bezpośrednio na zmianę w liczbie zatrudnienia (zwiększono) jak i samą produkcję.

Fabryka tektury. Doły Biskupie
Postępujący przemysł sprawił, że fabryka stała się zabytkiem techniki. Zakład został zamknięty. W 2001 roku wylała rzeka lokalna rzeka Świślina, przez co już prawie całkowicie zniszczyła zabudowania wytwórni tektury. Obecnie stanowi teren prywatny. W przyszłości jest planowana budowa elektrowni wodnej oraz hotelu.

Zabudowania fabryki oraz osiedle fabryczne z przełomu XIX i XX. To najciekawsza atrakcja Dołów Biskupich

W Dołach Biskupich znajdują się zachowane do dzisiaj zabudowania fabryki oraz osiedle fabryczne z przełomu XIX i XX w. Do rejestru zabytków nieruchomych zostało wpisane założenie przestrzenno-poprzemysłowe z początku XX w. Kolejną atrakcją, którą warto zobaczyć będąc w tych okolicach jest nieczynny kamieniołom kwarcytu dewońskiego. W Dołach Opacich, w górę rzeki znajduje się, niekiedy umiejscawiany w Dołach Biskupich, nieczynny od 1984, malowniczy kamieniołom ułożonych warstwowo po dużym kątem dolomitów dewońskich. Są to pozostałości po istniejącym tu od XVI wieku przemyśle kamieniarskim.

Doły Biskupie. Kamieniarstwo z okolic Kunowa
źródło. Swietokrzyskie Travel, Wikipedia, Swietokrzyskie Szlaki pttk

