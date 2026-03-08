Największe miasto w Świętokrzyskiem. Kielce są większy nawet od Paryża

Oczywiście w tym materiale skupimy się na wielkości pod względem powierzchni. Oficjalnie powierzchnia Kielce liczy 109,6 km kwadratowych. Drugie miasto pod tym względem w Świętokrzyskiem to Ostrowiec, który liczy zaledwie 46km kw., a trzeci Sandomierz – 28. Największym polskim miastem pod względem powierzchni jest… Gdańsk, którego powierzchnia zajmuje aż 683 km kw. Drugie miejsce zajmuje Warszawa (517,2 km kw.), trzecie Gdynia (391,51 km kw.), a czwarte Kraków. O wiele ciekawiej robi się jednak, kiedy sprawdzimy powierzchnię słynnych europejskich miast.

Okaże się wówczas, że Kielce są miastem większym, niż wiele znanych metropolii. Przykłady? Powierzchnia Paryża liczy jedynie 105,4 km kw. Kielce są większe pod względem powierzchni od stolicy Francji. Zgodnie z danymi z 2001 roku miasto to (Paryż) zamieszkiwało 2,1 mln osób. Sprawa wygląda jednak inaczej, kiedy spojrzymy na cały obszar metropolitalny, tj. Métropole du Grand Paris, którego powierzchnia liczy aż 814,2 km kw.

Kielce pod względem powierzchni nie są małym miastem, a wręcz przeciwnie. Stolica Świętokrzyskiego jest większa od wielu słynnych miast w Europie. Kielce są większe m.in. od:

Aten – 39 km kw.,

Lyonu – 48 km kw.,

Lizbony – 84 km. kw.,

Hagi – 98 km kw.,

Sewilli – 100 km kw.,

Barcelony – 100,4 km kw.,

Jakie jest największe miasto pod względem powierzchni w Europie? Z pewnością wiele osób spojrzy w kierunku Wielkiej Brytanii, a konkretniej Londynu. Największa jest jednak Moskwa (2511 km kw.). Drugie faktycznie zajmuje Londyn (1572 km kw.), a trzecie Petersburg (1439 km kw.). Na czwartym miejscu plasuje się Berlin (892 km kw.).

