Planowana modernizacja to nie tylko kosmetyka starych budynków. Projekt zakłada całkowitą przemianę bazy w nowoczesne centrum edukacji, rekreacji i turystyki, które ma przyciągać nie tylko harcerzy, ale i gości z całego kraju. Inwestycja budzi ogromne zainteresowanie, ponieważ dotyka niezwykle cennego przyrodniczo terenu, a jej realizacja wpisuje się w szeroki plan rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Nowe oblicze „Lubianki”. Czas na naturę

Obecnie Harcerski Ośrodek Obozowy „Lubianka” jest wykorzystywany głównie latem jako baza dla obozów harcerskich. Infrastruktura obiektu, zarządzanego przez Hufiec Starachowice, od dawna wymaga jednak gruntownych zmian. Budynki są stare, a brak nowoczesnych mediów i odpowiedniego zagospodarowania terenu ograniczał dotąd potencjał tego miejsca. Wkrótce Chorągiew Kielecka ZHP złoży wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków europejskich.

Metamorfoza Ośrodka Harcerskiego w Starachowicach nabiera realnych kształtów. Według założeń, miejsce to ma stać się bazą dla szkółki survivalowej, warsztatów ekologicznych oraz lekcji historii i patriotyzmu. To istotny element większej układanki – projektu „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, który zakłada stworzenie spójnej oferty turystycznej łączącej Starachowice z Wąchockiem i Brodami. Modernizacja ośrodka jest kluczowym elementem tej strategii, mającym ożywić atrakcje nad Lubianką i przyciągnąć turystów szukających aktywnego wypoczynku.

Zobacz wizualizację

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Harmonia drewna i lasu

Największe emocje budzi estetyka planowanych zmian. Zamiast „komunistycznej betonozy”, która dotąd dominowała w wielu takich obiektach, projekt stawia na architekturę w pełni zintegrowaną z otoczeniem leśnym.

Na wizualizacjach widać szereg nowych elementów infrastruktury:

Nowoczesne domki noclegowe : Zastąpią one wysłużone konstrukcje. Mają to być estetyczne, drewniane obiekty o lekkiej konstrukcji, które nie przytłaczają krajobrazu, a jednocześnie oferują standard odpowiadający dzisiejszym wymaganiom turystycznym

: Zastąpią one wysłużone konstrukcje. Mają to być estetyczne, drewniane obiekty o lekkiej konstrukcji, które nie przytłaczają krajobrazu, a jednocześnie oferują standard odpowiadający dzisiejszym wymaganiom turystycznym Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe : Główny budynek ośrodka ma zostać zmodernizowany tak, by umożliwić prowadzenie całorocznych warsztatów, szkoleń i konferencji. Przewiduje się duże przeszklenia, które pozwolą uczestnikom czuć bliskość natury nawet podczas zajęć wewnątrz.

: Główny budynek ośrodka ma zostać zmodernizowany tak, by umożliwić prowadzenie całorocznych warsztatów, szkoleń i konferencji. Przewiduje się duże przeszklenia, które pozwolą uczestnikom czuć bliskość natury nawet podczas zajęć wewnątrz. Strefa Survivalu i Rekreacji : W leśną gęstwinę wkomponowane zostaną stacje do ćwiczeń sprawnościowych i miejsca dedykowane nauce technik przetrwania. To tutaj ma funkcjonować zapowiadana szkółka survivalowa dla dzieci i młodzieży

: W leśną gęstwinę wkomponowane zostaną stacje do ćwiczeń sprawnościowych i miejsca dedykowane nauce technik przetrwania. To tutaj ma funkcjonować zapowiadana szkółka survivalowa dla dzieci i młodzieży Infrastruktura Wodna: Modernizacja obejmie również dostęp do wody. Obecna przystań żeglarska, z której korzystają wodniacy przy KH ZHP Starachowice, zostanie zintegrowana z nowym nabrzeżem, ułatwiając korzystanie z kajaków i sprzętu pływającego.

Zmiany względem obecnego stanu są fundamentalne. Dziś ośrodek to 150 miejsc noclegowych, głównie w namiotach wyposażonych w kanadyjki i koce. Po renowacji baza zyska charakter całoroczny, co pozwoli na organizację „zielonych szkół” czy wycieczek również jesienią i wiosną. Co ważne, projektanci deklarują zachowanie naturalnych walorów południowego brzegu Lubianki, co było jednym z postulatów mieszkańców i lokalnych radnych.

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Modernizacja ośrodka nad Lubianką została ujęta w Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023–2030. To kluczowy dokument, który otwiera drogę do ubiegania się o znaczące dofinansowanie z funduszy europejskich.

Realizacja całości to perspektywa kilku najbliższych lat, jednak pierwsze efekty w postaci wizualizacji są już gotowe.

Lubianka Starachowice – rekreacja w nowym wydaniu

Przemiana Ośrodka Harcerskiego może być brakującym ogniwem w zagospodarowaniu okolic zalewu Lubianka. Podczas gdy północny brzeg oferuje klasyczny wypoczynek plażowy, strona południowa ma szansę stać się centrum edukacji ekologicznej i przygody. To tutaj ma szansę narodzić się nowa jakość rekreacji w Starachowicach, oparta na szacunku do przyrody i historii.

Jeśli plany zostaną zrealizowane w zakładanej formie, Starachowice zyskają unikalny w skali regionu obiekt. Nowoczesna baza survivalowa, ścieżki dydaktyczne i estetyczne domki wkomponowane w las mogą sprawić, że Lubianka stanie się celem wycieczek nie tylko dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, ale i turystów z całej Polski, szukających ucieczki od zgiełku miasta w nowoczesnym wydaniu.