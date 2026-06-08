Ludzie od zawsze lubią się bać, dlatego miejsca owiane złą sławą i historie o zjawiskach paranormalnych cieszą się tak dużą popularnością. Nawiedzone miejsca często łączy tragiczna przeszłość, związana z cierpieniem ludzi, choć nie zawsze jest to reguła. Niezależnie od tego, czy wierzymy w duchy, czy je wyśmiewamy, nasze zmysły czasem rejestrują zjawiska, których racjonalnie wyjaśnić się nie da. W Świętokrzyskiem znajdziesz zaskakująco wiele takich punktów na mapie!

Zamek Królewski w Chęcinach. Biała Dama i tętent konia

Zamek w Chęcinach to prawdopodobnie najsłynniejsze nawiedzone miejsce w regionie. Według legendy, po murach zamku przechadza się duch królowej Bony Sforzy, zwanej Białą Damą, poszukującej swoich utraconych skarbów. Królowa, po śmierci męża Zygmunta Starego, postanowiła wrócić do Włoch. Jej skarby, zapakowane na 24 wozy, wpadły do rzeki Nidy, gdy załamał się most, a załoga zamku nie wpuściła posłańca z prośbą o pomoc. Do dziś, zarówno turyści, jak i mieszkańcy, słyszą po zmroku tętent galopującego konia, a około godziny 22:00 na murach zamku widuje się postać kobiety w białej sukni.

Ostatnio aktywność zjawisk paranormalnych na zamku znacznie się nasiliła, co zwróciło uwagę nawet telewizji. Ekipa łowców duchów Polish Paranormal TV, która badała obiekt, rejestrując niezwykłe zjawiska: chorągiew sama falowała w skarbcu, słychać było podobno chrzęst spadającej monety i zgrzyt ruchomej zbroi.

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Łysa Góra i Łysica. Sabaty Czarownic i demoniczne opowieści

Łysa Góra (zwana też Świętym Krzyżem) i pobliska Łysica to miejsca owiane mgłą tajemniczości, słynące z sabatów czarownic. Według podań ludowych, wiedźmy zbierały się tam nocami, by palić ogniska, warzyć trucizny i praktykować czarną magię. Latały na miotłach, wypowiadając zabawne zaklęcia jak: "Płot – nie płot, słota – nie słota, wieś – nie wieś, a ty biesie nieś!". Odbierały mleko krowom, zatruwały trzodę, zsyłały choroby i śmierć, wywoływały burze oraz odbierały miłość.

Te mroczne opowieści nawiązują do dawnych wierzeń słowiańskich, gdyż Łysa Góra była ośrodkiem kultu pogańskiego, gdzie czczono bożków takich jak Świst, Poświst i Pogoda. Nawet po przyjęciu chrześcijaństwa, przez pięć wieków odbywały się tam obrzędy czerwcowych ogni, które Benedyktyni nazywali "zlotem wiedźm i biesów".

Na Łysicy z kolei stoi Źródło św. Franciszka, zasilane łzami zrozpaczonej dziewczyny. Legenda głosi, że woda z tego źródła ma cudowną moc leczenia oczu. Całe gołoborze na Łysej Górze również ma demoniczne pochodzenie – powstało, gdy diabły, ogłuszone biciem klasztornych dzwonów, upuściły płachtę z kamieniami.

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Zamek Krzyżtopór. Husarz na spienionym rumaku

W Ujeździe, kilkanaście kilometrów od Opatowa, znajdują się potężne ruiny zamku Krzyżtopór, będącego niegdyś największym pałacem magnackim w Polsce. Choć dziś to tylko ruina, wzbudza podziw i zaciekawienie swą wielkością i tajemniczością. Podobno nocą nad ruinami zamku słychać szum skrzydeł husarskich i tętent pędzącego galopem konia, a po chwili ukazuje się postać husarza – Baldwina Ossolińskiego na spienionym rumaku. Baldwin, syn fundatora zamku, Krzysztofa Ossolińskiego, zginął od tatarskiej strzały, a zamek został splądrowany i zniszczony przez Szwedów, co zapoczątkowało jego upadek.

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Benzyl w Skarżysku-Kamiennej. "Skarżyski Czarnobyl" i tajemnicza studnia

W Skarżysku-Kamiennej znajduje się opuszczony kompleks fabryki Benzyl, nazywany przez niektórych "skarżyskim Czarnobylem". Choć zakłady już nie funkcjonują, ich tereny można odwiedzać. W opowieściach krążących wśród mieszkańców, w starej studni na terenie fabryki coś lub ktoś siedzi, a po zmierzchu widać tam błyskające światła. Uważa się, że jest to duch, który niegdyś zamieszkiwał wieżę przerobioną na fabrykę.

Starachowickie Muzeum Przyrody i Techniki. Zjawa kobiety i dziwne odgłosy

W Starachowicach, w budynku Muzeum Przyrody i Techniki, według miejscowych, od lat straszy zjawa przypominająca kobietę. Jeden z ochroniarzy widział tę postać unoszącą się swobodnie nad ziemią w okolicach Kina Kotłownia. Dyrektor muzeum potwierdza, że w budynku często słychać dziwne odgłosy, takie jak zbieganie po schodach czy skrzypienie podłogi.

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Zarżnięta Góra. Pokutujący Duch i samobójcze myśli

Między Starachowicami a Wąchockiem wznosi się porośnięta drzewami Zarżnięta Góra, owiana mroczną legendą. W 1800 roku Jan Szerszeniewski z Wąchocka postanowił wznieść na niej kościół, jednak jego syn dokonał profanacji, przecinając sobie gardło dwiema brzytwami na ołtarzu. Budowla została szybko rozebrana, a mieszkańcy twierdzą, że duch syna Szerszeniewskiego nawiedza Zarżniętą Górę, odbywając rytuały pokutne. Krąży też opowieść, że osoby, które go napotkają, zaczynają borykać się z myślami samobójczymi.

Nowa Słupia. Tajemnicze zjawiska grawitacyjne

W Nowej Słupi, w województwie świętokrzyskim, występuje zagadkowe zjawisko, gdzie przedmioty toczą się pod górkę. Jest to miejsce, które budzi ciekawość i zachęca do obserwacji. Chociaż źródło nie precyzuje, czy jest to związane z duchami, nietypowe zachowanie przedmiotów czyni je intrygującym punktem na mapie tajemniczych miejsc regionu. Przy "drodze królewskiej" z Nowej Słupi na Święty Krzyż stoi też skamieniały posąg pielgrzyma, który z pychy został ukarany i co roku przesuwa się o ziarenko piasku w kierunku klasztoru; kiedy tam dotrze, nadejdzie koniec świata.

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Województwo Świętokrzyskie to skarbnica legend i tajemnic, które wciąż żyją w opowieściach i miejscach. Od zamków po góry, stare fabryki i odludne wzniesienia – region ten kryje wiele historii, które przyprawiają o gęsią skórkę i pobudzają wyobraźnię. Odkrywanie tych nawiedzonych miejsc to nie tylko podróż w przeszłość, ale także fascynujące doświadczenie, które pozwala poczuć grozę i niezwykły klimat Świętokrzyskiego. Jeśli pragniesz poczuć dreszczyk emocji i zanurzyć się w świat niewyjaśnionych zjawisk, Świętokrzyskie z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Pamiętaj jednak o szacunku do tych miejsc i bądź świadom, że duchy, jeśli się pojawiają, preferują ciszę, spokój i ciemność, a najbardziej interesują się miejscami z tragiczną historią. Czy odważysz się wyruszyć na własne świętokrzyskie wędrówki historyczne pełne legend i tajemnic?

Źródła: Paranormalne.pl, Park Legend, Zamek Królewski w Chęcinach, Kreatywna.pl.