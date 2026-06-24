Chronologia różanego rozkwitu. Od pasażu do tysięcy sadzonek

Pierwsze kroki w kierunku "różanego miasta" podjęto w 2017 roku, kiedy to 800 sadzonek odmiany Marathon posadzono przy Pasażu Edwarda Ireneusza Pietrasińskiego, który mieszkańcy dziś pieszczotliwie nazywają "pasażem różanym". Pozytywne przyjęcie tej inicjatywy zmotywowało władze miasta do kontynuowania nasadzeń w kolejnych latach

2018 rok: Różami Marathon ozdobiono rondo imienia Lecha Kaczyńskiego, skwer przy Urzędzie Miejskim oraz skwer przy ulicy Złotej, sadząc łącznie 536 sztuk

2019 rok: Kolejne 90 sadzonek trafiło na zieleniec przed Urzędem Miejskim, a wyremontowana ulica Kościelna zyskała 560 nowych róż

2020 rok: Był to rok znaczących nasadzeń. Nowo wybudowany odcinek ulicy Moniuszki ozdobiło tysiąc sadzonek róż Marathon. Różane rabaty pojawiły się również przy Pasażu ulicy Staszica (420 sadzonek) oraz na ulicy Miodowej (584 sadzonki róż odmiany Rally

Obecnie, starachowickie ulice, ronda i skwery zdobi prawie cztery tysiące sadzonek róż z gatunków Marathon i Rally

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Wizja Prezydenta Marka Materka. Miasto pełne uśmiechów

Pomysłodawcą tej różanej rewolucji jest prezydent Starachowic, Marek Materek, dla którego ukwiecone miasto to nie tylko estetyka, ale także źródło pozytywnych emocji. "Pomyślałem, że przyjemniej byłoby jeździć ulicami, spacerować po mieście w otoczeniu pięknie kwitnących i pachnących róż, które chyba wszystkich urzekają urodą, zapachem" – mówi prezydent. Jego wizją jest, aby Starachowice "wyglądały coraz ładniej", a zieleń sprawiała, że ludzie przemieszczający się przez miasto "będą mogli się uśmiechać". Ta misja przekształciła się w konkretne działania, czyniąc miasto bardziej gościnnym i wizualnie atrakcyjnym.

Gwiazdy ogrodu. Odmiany róż Marathon i Rally

Wybór odmian róż nie był przypadkowy. Postawiono na gatunki, które doskonale radzą sobie w trudnych warunkach miejskich, oferując obfite i długotrwałe kwitnienie

Róże Marathon: To niskie (ok. 60-70 cm wysokości i szerokości), dobrze rozkrzewione róże okrywowe. Ich niezwykła popularność wynika z niesamowitej odporności na wszelkie warunki pogodowe, glebowe, choroby grzybowe i cięcie. Kwitną obficie i długo przez cały sezon. Kwiaty są duże, z biało-żółtym środkiem i wyraziście różowo-karminowo-czerwonymi płatkami, zebrane w ogromne kwiatostany

To niskie (ok. 60-70 cm wysokości i szerokości), dobrze rozkrzewione róże okrywowe. Ich niezwykła popularność wynika z niesamowitej odporności na wszelkie warunki pogodowe, glebowe, choroby grzybowe i cięcie. Kwitną obficie i długo przez cały sezon. Kwiaty są duże, z biało-żółtym środkiem i wyraziście różowo-karminowo-czerwonymi płatkami, zebrane w ogromne kwiatostany Róże Rally: To bardzo zdrowe i silne róże okrywowe o pięknej estetyce. Dorastają do około 90 cm wysokości i 70 cm szerokości. Charakteryzują się ciemnoczerwonymi kwiatami, które obficie kwitną od początku czerwca do końca października, a czasami nawet na początku listopada. Po przekwitnieniu pojawiają się liczne, małe, pomarańczowo-czerwone owoce.

Starachowice – kwitnąca wizytówka regionu

Dzięki konsekwentnym działaniom, Starachowice stały się miastem, gdzie piękne kwiaty można podziwiać zarówno podczas spacerów, jak i przejeżdżając komunikacją miejską czy własnym pojazdem. Odremontowane otoczenie Dworca Wschodniego wita napisem "Witamy w Starachowicach" i kolorowymi nasadzeniami. Na starachowicki Rynek powróciły wieże kwiatowe, a zieleń kwitnie również nad miejskimi zbiornikami wodnymi, takimi jak Lubianka i Pasternik.

Prezydent Materek podkreśla, że celem jest, aby Starachowice były nie tylko funkcjonalne, ale także "przyjemną przestrzenią do życia". Patrząc na tysiące kwitnących róż, które ozdabiają miasto, mieszkańcy i turyści z zadowoleniem komentują to ukwiecenie. To nie tylko dodaje uroku ulicom i skwerom, ale także buduje pozytywny wizerunek Starachowic jako jednego z najbardziej ukwieconych i estetycznie przyjemnych miast w województwie świętokrzyskim, gdzie każda pora roku przynosi kolory i zapach róż.