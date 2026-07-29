Najbrzydsze rynki miejskie w Świętokrzyskiem.To antywizytówki miast?

W ostatnich latach serca wielu świętokrzyskich miast, niegdyś tętniące zielenią i życiem, dziś stały się miejscami mało przyjaznymi mieszkańcom. Dawne, urokliwe rynki, stanowiące wizytówkę takich miejscowości jak Starachowice, Kielce czy Końskie, coraz częściej zamieniają się w surowe, betonowe place. Ten wszechobecny trend, popularnie nazywany „betonozą”, budzi liczne kontrowersje, wywołując dyskusje na temat estetyki, ekologii i przyszłości miejskiej przestrzeni.

Rynek miejski każdego miasta powinien stanowić wizytówkę i dumę nie tylko dla samych władz, ale przede wszystkim mieszkańców. Problem w tym, że w wielu miastach rynek miejski to dość mało atrakcyjne miejsce, które krytykują tak mieszkańcy, jak i przyjezdni. To ma swoje konsekwencje głównie latem, kiedy rynki nagrzewają się - w przenośni, a w jednym przypadku wręcz dosłownie - do czerwoności. Wtedy trudno na nich zwyczajnie wytrzymać.

Taki model tworzenia rynków sercach miast sprawił też, że wiele z nich straciło swój urok, choć nie w każdym przypadku. Takim wyjątkiem może być np. Pińczów. Miasto nazywane "Sarmackimi Atenami" jest perłą architektury, a samo centrum wraz z okalającymi rynek uliczkami, stanowi esencję pięknej architektury.Rynek ten zachwyca też zielenią.

Chat GPT wybiera najbrzydsze rynki w województwie świętokrzyskim

O wybór najmniej atrakcyjnych wizytówek świętokrzyskich miast zapytaliśmy Chat GPT. W tym miejscu warto wspomnieć, że AI odpowiada na wiele zadanych pytań na podstawie tego, co znajdzie w sieci. Stąd też ułożona przez niego lista jest w dużej mierze oparta na opiniach, jakie zostały przez nią znalezione w Internecie.

To oczywiście subiektywna lista. W przyszłości wiele z tych miejsc może zmienić swój wygląd na bardziej przyjazny i atrakcyjny - podkreśla Sztuczna Inteligencja.

Na liście najbrzydszych rynków w województwie świętokrzyskim są miasta, w przypadku których trudno polemizować, bowiem jako wizytówka miasta zupełnie się nie sprawdzają, a niektóre rynkami są tak naprawdę tylko z nazwy, bo w rzeczywistości to miejsca, w których człowiek raczej nie wypocznie otoczony gwarem miejskiego ruchu autobusowego i tramwajowego. Inne zwyczajnie nie przyciągają estetyką. Są też na liście jednak takie, które przez wiele osób są uważane właśnie za atrakcyjne wizytówki miast.

Poniżej przedstawiamy listę najbrzydszych rynków w województwie śląskim wraz z uzasadnieniem Chata GPT.

Najbrzydsze rynki miejskie w województwie świętokrzyskim

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Jak argumentuje AI swój wybór? Najbrzydsze rynki w Świętokrzyskiem

Rynek w Kielcach

Argumenty za oceną "brzydki rynek":

Betonoza i surowa nawierzchnia Brak zieleni i cienia Nieestetyczna aranżacja urbanistyczna Wrażenie zbyt otwartej, zimnej przestrzeni

Rynek w Starachowicach

Argumenty za oceną "brzydki rynek":

Betonoza – dominująca płaska powierzchnia z granitu i innych kamieni, mało miejsc zielonych. Słabość integracyjna – miejsca handlowe zanikły, parkingi usunięto, co zniechęca kupców i klientów. Służebność przestrzeni – mieszkańcy twierdzą, że zamiast nowości lokalnym potrzebom brak elementów podstawowych, np. dostęp do toalet, miejsc odpoczynku, funkcji handlowej.

Rynek w Sędziszowie

Argumenty za oceną "brzydki rynek":

Brak historycznej tożsamości: plac nie ma cech klasycznego rynku, brakuje scalonego układu architektonicznego Minimalna zieleń lub jej brak – brak drzew i naturalnych punktów cienia, bardziej beton i asfalt niż miękki krajobraz. Obszar pełni raczej funkcję komunikacyjną i parkingową zamiast centrum wydarzeń czy rekreacji.

Wśród pozostałych rynków AI wymienia też: Końskie, Skarżysko Kamienną, Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzentyn i Działoszyce.