Województwo świętokrzyskie potrafi zaskoczyć. Tak jest i w tym przypadku. Niewiele osób słyszało zapewne o pałacu wybudowanym w stylu tureckim w miejscowości Grabki Duże. Co ciekawe, według legendy krążącej po okolicy miał tam znajdować się harem. Czy tak było, czy to tylko plotki trudno powiedzieć, choć wiele wskazuje na to, że może być w tym odrobina prawdy.

Grabki Duże. Wieś w województwie świętokrzyskim

Grabki Duże to niewielka miejscowość w powiecie staszowskim, w gminie Szydłów. W tej małej wiosce mieszka nieco ponad 300 osób. Najbardziej charakterystycznym i znanym obiektem w tej miejscowości jest pałac. Pałac w Grabkach nawiązuje do budowli znanych pod turecką nazwą kiosków, charakterystycznych dla XVII-wiecznego Stambułu. Ale to nie jedyna ciekawostka z nim związana.

Pałac w Grabkach Dużych – Zamek, Historia i Legendy z Haremem

Pałac w Grabkach Dużych to jedno z bardziej tajemniczych i malowniczych miejsc w Świętokrzyskiem. Położony w sercu województwa świętokrzyskiego, w malowniczej okolicy, stanowi prawdziwą perłę architektury oraz skarbnice opowieści o dawnych czasach. W tym artykule przybliżymy historię tego zabytkowego obiektu oraz legendę, która od wieków budzi wyobraźnię – historię o haremie, który miał rzekomo znajdować się w pałacu.

Barokowy pałac w Grabkach Dużych już od czasów powstania w 1742 r. nazywany haremem, budził duże emocje wśród okolicznych mieszkańców. Autorem projektu założenia był uznany architekt Franciszek Placidi, który wzniósł go dla kasztelana małogoskiego Stanisława Rupniewskiego. Kasztelan przez pewien czas przebywał w niewoli tureckiej, gdzie miał przejść na islam. Czy tak było, do końca nie wiadomo, po powrocie do ojczyzny kasztelan pozostawał jednak ewidentnie pod wrażeniem osmańskiego stylu barokowego.

Zdjęcia. Harem, czyli pałac na wzór turecki w Świętokrzyskiem

Wnętrza pałacu, choć dziś w części wymagają renowacji, wciąż są świadectwem dawnych czasów – zwłaszcza sal, które niegdyś pełniły funkcję reprezentacyjną. To tutaj odbywały się bankiety, spotkania arystokracji, a także inne wydarzenia towarzyskie. Pałac w Grabkach Dużych, otoczony rozległym parkiem, z pewnością był jednym z kluczowych punktów na mapie społecznej i kulturalnej regionu.

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Harem. Legenda czy prawda?

Zespół pałacowy z 1742 r., o stylistyce orientalnej, wzniesiony według projektu Franciszka Placidiego nazywany był haremem. Nazwa ta mogła mieć znaczenie ironiczne, ze względu na wyjątkowe zainteresowanie płcią przeciwną Rupniewskiego, które oburzało rodzinę. Haremowego przeznaczenia pałacu nie można jednak wykluczyć ze względu na jego układ funkcjonalny.

Jak zbudowany jest pałac Stanisława Rupniewskiego?

Pałac ma kształt ośmioboku z olbrzymią salą na parterze. Na parterze mieści się olbrzymia sala, do której dobudowano symetrycznie mniejsze pomieszczenia, nawiązujące do tradycji polskich alkierzy. Na piętrze znajdują się liczne pokoiki, również rozmieszczone symetrycznie. Obok pałacu stoją dwa pawilony. Jeden z nich miał służyć za herbaciarnię, drugi natomiast miał był miejscem modlitwy.

Losy tureckiego pałacu w Świętokrzyskiem

Po II wojnie światowej pałac został odbudowany. W okresie PRL-u już nie wzbudzał takich kontrowersji jak w XVIII wieku, bo mieściła się tam siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia. Obiekt służył celom społecznie użytecznym – prowadzono tam szkolenia.

źródło. busko.pl, swietokrzyskie.pro, Wikipedia