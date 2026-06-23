To najlepszy szlak w Górach Świętokrzyskich według AI. Wyjątkowa ścieżka z pięknymi widokami

Jak dopasować górski szlak do swoich umiejętności?

Odpowiedni wybór szlaku w Górach Świętokrzyskich to klucz do bezpiecznej i satysfakcjonującej wędrówki. Należy wziąć pod uwagę nie tylko długość trasy, ale także przewyższenia, typ terenu oraz prognozę pogody. Ważne jest realistyczne ocenienie swojej kondycji, doświadczenia w poruszaniu się po górach i odporności na wysokość czy stres. Równie istotne jest sprawdzenie czasu przejścia, dostępności schronisk i poziomu zatłoczenia. Zawsze warto mieć plan B i wrócić przed zmrokiem. W górach to rozsądek powinien nas prowadzić, nie ambicja.

Oto najlepszy szlak na wakacje w Górach Świętokrzyskich według AI. Zachwyci was widokami

W związku z tym, że Góry Świętokrzyskie w wakacje przeżywają prawdziwe oblężenie turystyczne i to jeszcze na długo przed szczytem sezonu, który w tym czasie wypada w okolicach długiego weekendu sierpniowego — zapytaliśmy sztucznej inteligencji, który szlak w tym czasie będzie najlepszy. AI wskazała nam ścieżkę, prowadząca z Nowej Słupi, przez Święty Krzyż i Łysicę. "To prawdziwa perełka regionu – łączy dziką przyrodę, ciekawe legendy i spektakularne widoki" - odpowiedziała sztuczna imteligencja.

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Najpiękniejszy szlak na lato w Górach Świętokrzyskich. Nowa Słupia – Święty Krzyż – Łysica

Wędrówka rozpoczyna się w miejscowości Nowa Słupia, tuż przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Początkowy odcinek prowadzi przez tzw. Drogę Królewską – leśny, niebieski szlak o historycznym znaczeniu, którym od wieków pielgrzymowano do klasztoru na Świętym Krzyżu. Szlak łagodnie, ale konsekwentnie pnie się pod górę przez bukowo-jodłowy las. Ścieżka jest dobrze utrzymana, miejscami wzmocniona drewnianymi progami lub kamieniami, a po drodze można napotkać ślady historii – jak pozostałości wałów kultowych czy kapliczki. Podejście zajmuje około 45–60 minut i kończy się na szczycie Łysej Góry, gdzie znajduje się klasztor benedyktynów oraz słynne relikwie Krzyża Świętego. Poza zabytkami religijnymi warto zatrzymać się przy tarasie widokowym, z którego roztacza się panorama okolicznych lasów i charakterystycznych gołoborzy – skalnych rumowisk będących symbolem Gór Świętokrzyskich. Cała wyprawa to spokojna, przyjemna wycieczka, idealna na letni dzień, pełna leśnego cienia i świętokrzyskiej atmosfery.

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie