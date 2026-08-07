Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 18:30 na jednym ze skrzyżowań w miejscowości Kierz Niedźwiedzi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na skrzyżowaniu dróg doszło do zderzenia samochodu marki Volkswagen, kierowanego przez 74-letnią kobietę, z drugim Volkswagenem, za którego kierownicą siedział 42-letni mężczyzna. W zdarzeniu brał udział jeszcze trzeci pojazd osobowy.

Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia

Oboje kierujący z obrażeniami ciała zostali przewiezieni przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala. Niestety, około godziny 21:00 dyżurny jednostki policji w Skarżysku-Kamiennej otrzymał informację, że życia 74-letniej kobiety nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia wykazały, że 74-letnia mieszkanka gminy Zagnańsk, kierująca pojazdem marki Volkswagen Caddy, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierującemu samochodem osobowym marki Volkswagen Sharan, którym podróżował 42-latek, mieszkaniec gminy Szydłowiec. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ również trzeci pojazd osobowy marki BMW, zaparkowany w pobliżu skrzyżowania. W pojeździe marki BMW nie było pasażerów. Kierujący pojazdami marki Volkswagen Caddy i Volkswagen Sharan trzeźwi, podróżowali sami. Oboje przewiezieni do miejscowego szpitala, gdzie 42-latek po opatrzeniu został wypisany do domu, natomiast kierująca Volkswagenem Caddy została przyjęta na SOR. Niestety po godzinie 21:00 otrzymaliśmy informację o zgonie kobiety – powiedziała nam Agnieszka Boszczyk-Górnicka z KPP Skarżysko Kamienna.

Autor: PSP Skarżysko Kamienna/ Materiały prasowe Tragiczny wypadek w Kierzu Niedźwiedzim. Nie żyje 74-letnia kobieta

Autor: PSP Skarżysko Kamienna/ Materiały prasowe Tragiczny wypadek w Kierzu Niedźwiedzim. Nie żyje 74-letnia kobieta

Czarna seria na świętokrzyskich drogach

To niestety kolejny tragiczny wypadek na drogach regionu w ostatnich godzinach. Do równie koszmarnego w skutkach zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 74 w Łagowie, gdzie bus zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku tamtej tragedii jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a kolejne dwie trafiły do szpitala.

Służby apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu.