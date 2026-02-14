To najzabawniejsze miasteczko w Świętokrzyskiem. Leży nad rzeką Kamienną

Wąchock. Małe miasteczko nad Kamienną

Wąchock to miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. Według danych z 1 stycznia 2018 Wąchock liczył 2795 mieszkańców. Wąchock był miastem klasztoru cystersów wąchockich w województwie sandomierskim w ostatniej ćwierci XVI wieku. Wąchock jest także członkiem stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich.

Najzabawniejsze miasteczko w Świętokrzyskiem

Wąchock to niekwestionowana stolica polskiego humoru, która zyskała sławę dzięki tysiącom dowcipów o słynnym sołtysie. Jednak to miasteczko w województwie świętokrzyskim ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko legendarne "zwijanie asfaltu na noc".

To właśnie w Wąchocku, tuż pod swoimi stopami znajdziecie kilkadziesiąt dowcipów o sołtysie Wąchocka, którego pomnik stoi w centrum alei. Spacer Aleją Humoru odpowie Wam na najdziwniejsze pytania, m.in.

Jakie są wiry na rzece w Wąchocku?

Dlaczego w Wąchocku sołtys orze pole w kółko?

Dlaczego warto odwiedzić Wąchock?

Opactwo Cystersów : Jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Fundowane w 1179 roku, zachwyca surowym pięknem i unikalnym kapitularzem.

: Jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce. Fundowane w 1179 roku, zachwyca surowym pięknem i unikalnym kapitularzem. Aleja Humoru : Miejsce, gdzie dowcipy nabierają formy fizycznej. Znajdziesz tu tablice z najlepszymi żartami o Wąchocku oraz słynny Pomnik Sołtysa.

: Miejsce, gdzie dowcipy nabierają formy fizycznej. Znajdziesz tu tablice z najlepszymi żartami o Wąchocku oraz słynny Pomnik Sołtysa. Aktywne Wybrzeże: Malowniczy zalew na rzece Kamiennej to idealne miejsce na spacer, rower czy odpoczynek nad wodą, łączący historię z nowoczesną rekreacją.

Wąchock. Historia

Choć Wąchock kojarzy się dziś głównie z humorem, jego historia to opowieść o potędze, surowej regule zakonnej i wielkim przemyśle. To jedno z tych miejsc, gdzie kamienne mury pamiętają jeszcze czasy rozbicia dzielnicowego.

Od fundacji do rozkwitu. Era Cystersów

Wszystko zaczęło się w 1179 roku, kiedy biskup krakowski Gedeon sprowadził tu zakonników z opactwa Morimond we Francji. Cystersi nie wybrali Wąchocka przypadkowo – dolina rzeki Kamiennej była idealna do realizacji ich zasady ora et labora (módl się i pracuj).

Architektura : W XIII wieku wzniesiono tu jeden z najpiękniejszych romańskich klasztorów w Europie. Co ciekawe, budowa przetrwała najazdy tatarskie, a do dziś możemy podziwiać oryginalny kapitularz i fraternię.

: W XIII wieku wzniesiono tu jeden z najpiękniejszych romańskich klasztorów w Europie. Co ciekawe, budowa przetrwała najazdy tatarskie, a do dziś możemy podziwiać oryginalny kapitularz i fraternię. Gospodarka: Zakonnicy byli pionierami technologii. To oni postawili nad Kamienną pierwsze młyny, tartaki i kuźnice, kładąc fundamenty pod przyszłe Staropolskie Zagłębie Przemysłowe.

Czas walki i przemysłu

Wiek XIX przyniósł Wąchockowi zmianę charakteru. Po kasacie zakonu w 1818 roku, klasztorne dobra przejęło państwo. Miasto stało się ważnym ośrodkiem górnictwa i hutnictwa, a rzeka Kamienna napędzała wielkie zakłady metalowe.

Wąchock zapisał się też złotymi zgłoskami w historii powstań narodowych:

Powstanie Styczniowe: W 1863 roku w Wąchocku stacjonował obóz Mariana Langiewicza. Ponad 3000 powstańców przygotowywało się tu do walk z carską Rosją. II Wojna Światowa: Okolice Wąchocka i pobliskie Wykus były bazą dla legendarnych oddziałów partyzanckich AK pod dowództwem Jana Piwnika „Ponurego”.

Powrót do korzeni

W 1951 roku Cystersi powrócili do swojego opactwa, przywracając mu dawną duchową rangę. Dziś historyczny Wąchock to unikalny miks: z jednej strony cisza klasztornych krużganków i duma z powstańczej przeszłości, a z drugiej – niezwykły dystans do siebie, który zrodził współczesną legendę o sołtysie.

