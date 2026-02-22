To najpiękniejsze świętokrzyskie wsie. Odkrywamy zapomniane "perełki"

2026-02-22 9:12

Województwo świętokrzyskie to jeden z piękniejszych regionów w Polsce. Turystów przyciągają tu przede wszystkim Góry Świętokrzyskie, ale jest też tutaj kilka malowniczych wsi, które znane są przede wszystkim "miejscowym". Postanowiliśmy to zmienić i zaprosić Was na wyprawę na świętokrzyską wieś. Będziecie zaskoczeni ile "perełek" jest tu do odkrycia.

Nie jesteśmy w stanie wymienić Wam wszystkich ciekawych i małych miejscowości w regionie Świętokrzyskim, bo takich jest tu mnóstwo. Dziś prezentujemy te, które naszym zdaniem skrywają niezwykłe atrakcje. Wśród nich znajdziecie Krynki, Tarczek czy Sudół i Magonie.

W wioskach tych znajdziecie m.in ciekawostki przyrodnicze, zabytkowe kościoły czy niezwykłe rezerwaty archeologiczne. Pełny ich opis znajdziecie w naszej galerii

Galeria. Najciekawsze wsie w Świętokrzyskiem

Nietulisko Duże
O najciekawszych wsiach w Świętokrzyskiem przeczytacie także tutaj:

Zabytkowe ruiny w Nieutulisku Dużym staną się muzeum. Będzie to nowa atrakcja w…

Legendarna Góra w Świętokrzyskiem. W jaskini obraz świętej Rozalii
Quiz: Świętokrzyska gwara. Jak dobrze ją znasz?
Pytanie 1 z 14
Co znaczyło słowo BACZYĆ?

