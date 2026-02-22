Najciekawsze wsie w Świętokrzyskiem
Nie jesteśmy w stanie wymienić Wam wszystkich ciekawych i małych miejscowości w regionie Świętokrzyskim, bo takich jest tu mnóstwo. Dziś prezentujemy te, które naszym zdaniem skrywają niezwykłe atrakcje. Wśród nich znajdziecie Krynki, Tarczek czy Sudół i Magonie.
W wioskach tych znajdziecie m.in ciekawostki przyrodnicze, zabytkowe kościoły czy niezwykłe rezerwaty archeologiczne. Pełny ich opis znajdziecie w naszej galerii
Galeria. Najciekawsze wsie w Świętokrzyskiem
