Co sprawia, że to miasto nie ma sobie równych? Poznaj sekrety sukcesu najlepszego uzdrowiska w Polsce.

Unikalne wody i rekordowe słońce

Busko-Zdrój to niekwestionowany lider pod względem warunków naturalnych. Uzdrowisko słynie z unikalnych w skali Europy wód siarczkowych oraz solanek jodkowo-bromkowych. Co ważne, tutejsza woda siarczkowa ma tak idealne parametry, że w przeciwieństwie do wielu innych ośrodków, nie musi być rozcieńczana przed zabiegami.

Dodatkowym atutem jest klimat. Busko-Zdrój to najbardziej nasłonecznione uzdrowisko w Polsce – słońce świeci tu średnio przez 1600 godzin w roku. Łagodny mikroklimat i położenie w osłoniętej niecce sprzyjają szybkiej rekonwalescencji.

Ranking Polskich Uzdrowisk. Kto i jak wybierał?

Konkurs został zorganizowany przez portal turystyczny Travelist w ramach premierowej edycji Rankingu Polskich Uzdrowisk. Celem plebiscytu było wyłonienie miejscowości, które w opinii Polaków najlepiej łączą walory zdrowotne, przyrodnicze oraz turystyczne. Internauci z całego kraju oddawali głosy na te kurorty, w których czują się najlepiej i które oferują najwyższy standard wypoczynku.

Jak podkreślił Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist, wyniki pokazują, że "Polacy coraz częściej szukają spokoju w otoczeniu natury (gór, lasów i źródeł), ale jednocześnie nie chcą rezygnować z nowoczesnych udogodnień i wysokiego komfortu. W Polsce funkcjonuje obecnie łącznie 47 uzdrowisk, a tegoroczne zestawienie wyłoniło ścisłą elitę".

Top 10 najlepszych uzdrowisk w Polsce

Zestawienie Travelist pokazało, że polskie kurorty stają się coraz bardziej konkurencyjne. Oto pełna lista pierwszej dziesiątki, która została najwyżej oceniona przez internautów:

Busko-Zdrój (21,52%) Muszyna (17,32%) Krynica-Zdrój (14%) Kołobrzeg (11,55%) – lider wśród uzdrowisk nadmorskich. Świnoujście (10,28%) Nałęczów (9,75%) – słynący z unikalnego mikroklimatu wspierającego serce. Polanica-Zdrój (9,63%) Szczawnica (8,06%) Szczawno-Zdrój (7,17%) Kudowa-Zdrój (6,70%)

Każda z tych miejscowości łączy w sobie naturalne bogactwa, takie jak wody mineralne czy borowiny, z dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą turystyczną, co sprawia, że Polska staje się coraz atrakcyjniejszym kierunkiem dla kuracjuszy z całej Europy.

Zobacz uzdrowisko w Busku- Zdroju. Zdjęcia

Co warto zobaczyć w Busku-Zdroju poza zabiegami w sanatorium?

Busko-Zdrój, uznane przez internautów za najlepsze uzdrowisko w Polsce, oferuje kuracjuszom i turystom bogatą gamę atrakcji wykraczających poza ofertę leczniczą. Poniżej przedstawiam zestawienie miejsc i aktywności, które warto uwzględnić podczas wizyty w tym mieście:

Park Zdrojowy i nowoczesna tężnia

Sercem uzdrowiska jest Park Zdrojowy, podzielony na trzy części: zabytkowy ogród łazienkowski, reprezentacyjną Aleję Mickiewicza oraz skwer na placu Zwycięstwa.

Stary Park : Zaprojektowany w XIX wieku przez Henryka Marconiego, dzieli się na geometryczny ogród francuski oraz ogród angielski z krętymi dróżkami. Znajdziesz tu ponad 4500 drzew, w tym rzadkie okazy jak kłęk kanadyjski czy katalpa bignoniowa

: Zaprojektowany w XIX wieku przez Henryka Marconiego, dzieli się na geometryczny ogród francuski oraz ogród angielski z krętymi dróżkami. Znajdziesz tu ponad 4500 drzew, w tym rzadkie okazy jak kłęk kanadyjski czy katalpa bignoniowa Tężnia Solankowa : W nowej części parku znajduje się jedna z największych i najnowocześniejszych tężni solankowych w Polsce. Ma kształt okręgu o średnicy 72 m, a na jej szczycie dostępny jest taras widokowy z panoramą uzdrowiska. Obok mieści się dom zdrojowy z pijalnią wód, oranżerią oraz całoroczną mini tężnią

: W nowej części parku znajduje się jedna z największych i najnowocześniejszych tężni solankowych w Polsce. Ma kształt okręgu o średnicy 72 m, a na jej szczycie dostępny jest taras widokowy z panoramą uzdrowiska. Obok mieści się dom zdrojowy z pijalnią wód, oranżerią oraz całoroczną mini tężnią Promenada Gwiazd: Na alejce przed Sanatorium Marconi znajduje się "aleja sław", gdzie swoje słoneczka mają wybitni artyści związani z muzyką poważną, m.in. Krzysztof Penderecki czy Krystyna Jamroz.

Zabytki i architektura

Sanatorium Marcon i: Wybudowany w 1836 roku neoklasycystyczny budynek to ikona miasta. Warto wejść do środka, by zobaczyć kolumnadę w holu głównym, salę koncertową oraz pijalnię wód ozdobioną freskami

i: Wybudowany w 1836 roku neoklasycystyczny budynek to ikona miasta. Warto wejść do środka, by zobaczyć kolumnadę w holu głównym, salę koncertową oraz pijalnię wód ozdobioną freskami Kaplica św. Anny : Położona na najwyższym wzniesieniu parku, neogotycka świątynia z 1884 roku, otoczona wiekowymi drzewami

: Położona na najwyższym wzniesieniu parku, neogotycka świątynia z 1884 roku, otoczona wiekowymi drzewami Kościół św. Leonarda : Modrzewiowy kościół cmentarny z 1699 roku, będący cennym zabytkiem budownictwa drewnianego

: Modrzewiowy kościół cmentarny z 1699 roku, będący cennym zabytkiem budownictwa drewnianego Zespół klasztorny norbertanów : Obejmuje kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (z przełomu XVI i XVII w.) oraz budynek dawnego klasztoru

: Obejmuje kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (z przełomu XVI i XVII w.) oraz budynek dawnego klasztoru Zabytkowe Wille: Uwagę przyciąga Willa Dersław z 1911 roku, stylizowana na średniowieczny kasztel, oraz odnowiona Willa Bristol.

Aktywny wypoczynek i przyroda

Turystyka piesza i rowerowa : Busko oferuje 21 km ścieżek rowerowych (głównie w obrębie Lasu Winiarskiego) oraz szlaki turystyczne prowadzące m.in. do Solca-Zdroju (27 km) i Wiślicy

: Busko oferuje 21 km ścieżek rowerowych (głównie w obrębie Lasu Winiarskiego) oraz szlaki turystyczne prowadzące m.in. do Solca-Zdroju (27 km) i Wiślicy Zbiornik Radzanów: Położony 2 km od miasta akwen o powierzchni 23 ha, idealny do rekreacji i wypoczynku nad wodą

Położony 2 km od miasta akwen o powierzchni 23 ha, idealny do rekreacji i wypoczynku nad wodą Rezerwaty Przyrody : W okolicy warto odwiedzić rezerwat „Owczary” ze słonolubną roślinnością oraz rezerwat „Skorocice” z unikalnymi formami krasu gipsowego, takimi jak jaskinie i wąwozy

: W okolicy warto odwiedzić rezerwat „Owczary” ze słonolubną roślinnością oraz rezerwat „Skorocice” z unikalnymi formami krasu gipsowego, takimi jak jaskinie i wąwozy Atrakcje sportowe: Do dyspozycji są baseny (m.in. Pływalnia Miejska), korty tenisowe w parku, skate park oraz siłownie zewnętrzne. Dla dzieci przygotowano nowoczesny plac zabaw w kształcie statku przy tężni.

Wybór internautów nie był przypadkowy – Busko-Zdrój to miejsce, gdzie bogata historia, unikalne bogactwa naturalne i nowoczesna infrastruktura tworzą najlepsze warunki do regeneracji organizmu w Polsce.

Źródło: Travelist