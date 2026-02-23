Radny Orkisz walczy o dostęp do południowego brzegu

W interpelacji z połowy stycznia 2026 roku, radny Włodzimierz Orkisz ponownie podniósł kwestię zagospodarowania południowej części zalewu Pasternik. Samorządowiec przypomina, że dekady temu był to teren tętniący życiem. Jak podkreśla w swoim piśmie: „W przeszłości, szczególnie w latach 50., 60. oraz 70. XX wieku, teren ten był powszechnie użytkowany przez mieszkańców, którzy licznie i całymi rodzinami wypoczywali nad zalewem”.

Obecnie sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, a dostęp do wody jest w wielu miejscach odcięty. Orkisz zauważa, że: „Obecnie około trzymetrowy pas nabrzeża po stronie południowej jest zajęty przez użytkowników działek, co w praktyce uniemożliwia mieszkańcom swobodny dostęp do brzegu oraz przejście wzdłuż linii wody”. Według radnego, takie działanie narusza przepisy Prawa wodnego, które gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do powszechnego korzystania z wód publicznych.

Wizja pełnej pętli wokół zalewu

Głównym celem apelu radnego jest stworzenie spójnej infrastruktury, która pozwoliłaby na swobodne okrążenie całego zbiornika. Włodzimierz Orkisz argumentuje, że po uregulowaniu kwestii własnościowych gruntów przylegających do jeziora, realne stanie się „utworzenie ścieżki rowerowo-spacerowej, która domknęłaby pełny obwód rekreacyjny wokół zalewu Pasternik, znacząco podnosząc jego walory użytkowe i turystyczne”.

Postulat ten opiera się na społecznym oczekiwaniu przywrócenia swobodnego dostępu do południowego nabrzeża, co byłoby analogicznym działaniem do tych przeprowadzonych już na północnym terenie zbiornika.

Miasto odpowiada. Rewitalizacja jest zasadna

Władze Starachowic pozytywnie odnoszą się do propozycji radnego. W odpowiedzi na interpelację, zastępca prezydenta miasta Elżbieta Gralec poinformowała, że realizacja zagospodarowania południowej części zbiornika Pasternik została uznana za zasadną. Miasto planuje kontynuować działania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości w tym rejonie.

Co istotne dla mieszkańców, zadanie to ma zostać uwzględnione w planowanym Gminnym Programie Rewitalizacji, nad którym prace mają ruszyć w tym roku (2026). Projekt ma zakładać rozszerzenie rewitalizacji o elementy pozwalające na udostępnienie brzegów wędkarzom i spacerowiczom, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, że część terenu stanowi użytek ekologiczny podlegający ochronie prawnej.

Pasternik już zachwyca nowym obliczem

Warto przypomnieć, że zalew Pasternik przeszedł w ostatnich latach ogromną przemianę, na którą wydano ponad 10 milionów złotych. W ramach zakończonych już etapów prac, północna linia brzegowa zyskała:

Nowoczesną promenadę reprezentacyjną i ścieżki rowerowe

reprezentacyjną i ścieżki rowerowe Skatespot o wartości ponad 440 tysięcy złotych

o wartości ponad 440 tysięcy złotych Bogato wyposażony plac zabaw dla dzieci oraz nową kładkę nad rzeką Kamienną

oraz nową Oświetlenie, monitoring oraz infrastrukturę w postaci ławek i pergoli.

Dodatkowo przeprowadzono proces bioremediacji, który pozwolił oczyścić wodę i znacząco zredukować warstwę osadów dennych. Jeśli apel radnego Orkisza zostanie w pełni zrealizowany, Pasternik – ze swoją bogatą fauną, obejmującą 25 gatunków ptaków lęgowych – stanie się kompletnym i unikalnym w skali regionu ośrodkiem rekreacyjnym.