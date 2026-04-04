Busko-Zdrój: Słoneczne serce regionu świętokrzyskiego

Położenie Buska-Zdroju w Niecce Nidziańskiej, na Garbie Wójczańsko-Pińczowskim, sprawia, że dociera tu wyjątkowo dużo promieni słonecznych. Szacuje się, że słońcem można się tu cieszyć przez ponad 300 dni w roku, a łączna liczba godzin słonecznych rocznie przekracza 2500! Dla porównania, średnia dla Polski wynosi około 1600 godzin. Dzięki temu unikalnemu położeniu, łagodnemu klimatowi i braku uciążliwego przemysłu, Busko-Zdrój jest idealnym miejscem do wypoczynku i leczenia.

Busko-Zdrój. 200 lat tradycji. Zdjęcia

"Polska Toskania" – piękno Ponidzia

Region, w którym leży Busko-Zdrój, bywa nazywany "polską Toskanią". Nazwa ta jest w pełni zasłużona. Charakterystyczny krajobraz, z pagórkowatymi terenami, polami uprawnymi i rozległą doliną rzeki Nidy, przypomina włoskie plenery. Słońce podkreśla urokliwe pejzaże, a spacer po okolicy dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Uzdrowiskowe walory Buska-Zdroju

Obfitość słońca i wyjątkowy mikroklimat są kluczowe dla profilu uzdrowiskowego Buska-Zdroju. Miejscowość słynie z leczniczych wód mineralnych: siarczkowych i jodkowo-bromkowych. Leczy się tu choroby ortopedyczne, reumatologiczne, neurologiczne, kardiologiczne oraz schorzenia skóry. Terapia słoneczna, czyli helioterapia, w połączeniu z zabiegami wodnymi, przynosi pacjentom doskonałe efekty. W mieście znajduje się nowoczesna tężnia solankowa, która jest jedną z największych w Polsce i stanowi dodatkową atrakcję dla kuracjuszy i turystów.

Busko-Zdrój. Przełom w historii miasta

Busko-Zdrój, miasto o średniowiecznych korzeniach, zyskało na znaczeniu w XIX wieku dzięki odkryciu leczniczych wód mineralnych. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1185 roku, a prawa miejskie otrzymało w 1287.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1828 roku, kiedy to Feliks Rzewuski zapoczątkował budowę pierwszych łazienek, przekształcając Busko w uzdrowisko. Henryk Marconi zaprojektował tu park zdrojowy. Po zniszczeniach wojennych, miasto zostało odbudowane i dziś jest jednym z najnowocześniejszych uzdrowisk w Polsce.