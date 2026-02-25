Busko-Zdrój, miejscowość położona na Garbie Wójczańsko-Pińczowskim, ma długie tradycje związane z lecznictwem; źródła solankowe odkryto tu już w XVII wieku. Woda mineralna „Buskowianka Zdrój” jest produkowana przez spółkę „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

Buskowianka. Woda o prozdrowotnym składzie

Woda „Buskowianka Zdrój” klasyfikowana jest jako woda średniozmineralizowana. Jej ogólna mineralizacja wynosi około 800 mg/L (dokładnie 797,4 mg/litr). Ze względu na stopień mineralizacji, wody średniozmineralizowane są zalecane do codziennego spożycia zarówno dorosłym, jak i dzieciom, ponieważ ich picie nie narusza równowagi wodno-elektrolitowej organizmu.

W składzie „Buskowianki Zdrój” znajdują się biopierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym:

Kationy wapniowe (Ca++) : Występują w stężeniu 119,28 mg/L lub 130,9 mg/L. Wspomagają układ kostny i nerwowy oraz regulują ciśnienie krwi

: Występują w stężeniu 119,28 mg/L lub 130,9 mg/L. Wspomagają układ kostny i nerwowy oraz regulują ciśnienie krwi Kationy magnezowe (Mg++) : W stężeniu 28,19 mg/L lub 27,13 mg/L. Mają pozytywny wpływ na układ nerwowy, koncentrację, jakość snu i wzmacniają odporność

: W stężeniu 28,19 mg/L lub 27,13 mg/L. Mają pozytywny wpływ na układ nerwowy, koncentrację, jakość snu i wzmacniają odporność Aniony wodorowęglanowe (HCO3–) : Około 378,31 mg/L lub 433,3 mg/L. Pomagają utrzymać równowagę kwasową w układzie trawiennym i przyspieszają trawienie

: Około 378,31 mg/L lub 433,3 mg/L. Pomagają utrzymać równowagę kwasową w układzie trawiennym i przyspieszają trawienie Aniony siarczanowe (SO4): Około 144,40 mg/L lub 100,1 mg/L. Wpływają na prawidłowe funkcjonowanie mózgu i stawów oraz zmniejszają nadkwasotę żołądka.

Picie jednego litra „Buskowianki Zdrój” może pokryć około 10% dziennego zapotrzebowania organizmu na magnez i wapń. Woda ta jest szczególnie polecana przez Program Woda dla Zdrowia jako doskonała woda do picia. Dodatkowo, wspomaga oczyszczanie organizmu z szkodliwych substancji oraz leczenie niektórych schorzeń, takich jak cukrzyca czy miażdżyca. Należy do wód chlorkowo-sodowych, które zwiększają wydzielanie w żołądku i trzustce, a w większych ilościach mogą sprzyjać leczeniu zaparć atonicznych.

Nowoczesny rozwój i produkcja w Wełczu

Produkcja wody „Buskowianka” jest ściśle związana z regionem Buska-Zdroju. W styczniu 2025 roku w miejscowości Wełecz, w gminie Busko-Zdrój, oficjalnie otwarto nowoczesny Zakład Produkcji Wody Mineralnej 'Buskowianka'.

Nowa inwestycja kosztowała niemal 29 mln zł i została zrealizowana w ciągu 11 miesięcy. Zakład obejmuje halę produkcyjną i jest wyposażony w nowoczesną linię technologiczną do rozlewu wody w butelki PET, osiągającą zdolność produkcyjną 14 000 butelek 0,5 l na godzinę. Oczekuje się, że dzięki tej inwestycji produkcja „Buskowianki” wzrośnie dwukrotnie. W planach jest również doposażenie zakładu w linię do rozlewu wody w butelki szklane.

Buskowianka w kontekście uzdrowiskowym

Woda „Buskowianka” jest dostępna na rynku w różnych opakowaniach – szklanych i plastikowych PET. W uzdrowisku Busko-Zdrój, które jest uznawane za najbardziej nasłonecznione polskie uzdrowisko (ponad 300 ciepłych dni w roku), „Buskowiankę” można degustować w Pijalni Wód Mineralnych, mieszczącej się w zabytkowym Sanatorium Marconi. Sanatorium to, zaprojektowane przez Henryka Marconiego w XIX wieku, stanowi centralny punkt Parku Zdrojowego.

Choć Busko-Zdrój słynie głównie z leczniczych wód siarczkowych oraz solanek jodkowo-bromkowych, wykorzystywanych w balneologii, to „Buskowianka Zdrój” jako woda mineralna do picia jest kluczowym, regionalnym produktem butelkowanym.

