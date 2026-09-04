Krynki są unikatową wsią na mapie województwa świętokrzyskiego

Krynki to wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Brody. Pierwotnie nazwa wsi brzmiała Gutanów. Nazwa Krzinki alias Gutanow pojawia się w źródłach z roku 1384, jako Gutanow występuje w 1441. W wieku XV wieś była własnością biskupów krakowskich, którzy ufundowali tu parafię i kościół, Długosz nazywa wieś Guthanow, Krzinki.

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Krynki to 1 125 z czego 50,2% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,8% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 11,0% mieszkańców gminy.

Krynki. Położenie geograficzne

Krynki leżą na wzniesieniu wzgórz godowskich po prawej stronie zalewu. Wzgórza Godowskie to najbardziej wysunięta na północny-zachód część Wyżyny Opatowskiej. Szczyt wzgórz godowskich pokrywa płat lessu a dalej na południe rozciąga się duży kompleks leśny zwany lasami kryneckimi. Północny cypel tych wzgórz stromą krawędzią dociera do doliny rzeki Kamiennej całkowicie w tym miejscu wypełnionej wodami zalewu w Brodach Iłżeckich. Krynki są również jedną z najdłuższych miejscowości w województwie świętokrzyskim.

Kościół oraz dwie drewniane dzwonnice i bramą z 1779 r to najpiękniejszy zabytek w Krynkach

Kościół pw. św. Marcina i Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w latach 1724–1727 wraz z cmentarzem kościelnym oraz dwiema drewnianymi dzwonnicami i bramą z 1779 r. wpisane do rejestru zabytków nieruchomych.

Barokowy kościół parafialny w Krynkach wzniesiony został w 1727r. przy istniejącej wcześniej kaplicy, w której do dziś znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. Główne wejście w trójdzielnej fasadzie ozdabia profilowany portal. Dach z więźbą trójstorczykową zwieńczony jest barokową wieżyczką na sygnaturkę (mały dzwon). Przed kościołem stoi modrzewiowa, gontem kryta brama i dwie dzwonnice o charakterze barokowym, z 1779r. Ciesielka jest oryginalna, a niektóre elementy pochodzą z pierwotnego, XIV-wiecznego kościoła. Mieści się tu dzwon z 1581r. Bramę ozdabiają rzeźbione w drewnie ornamenty.

Zdjęcia. Zabytkowa dzwonnica przy kościele w Krynkach

5

Wieś Krynki. Historia parafii

Parafia w Krynkach została założona prawdopodobnie przez biskupa krakowskiego Bodzantę (od jego nazwiska pochodzi nazwa Bodzentyn) w 1353 roku. Już wtedy istniał tu modrzewiowy kościół. Obecna, barokowa świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wzniesiona została w 1727 roku. Pamiątką po pierwszym, kryneckim kościele jest odpust na św. Marcina.

Atrakcje turystyczne. Krynki (świętokrzyskie)

Przez wieś Krynki przechodzi czerwony Szlak Milenijny ze Skarżyska-Kamiennej do Kałkowa, szlak rowerowy niebieski niebieski szlak rowerowy ze Skarżyska-Kamiennej do Ostrowca Świętokrzyskiego i szlak rowerowy zielony zielony szlak rowerowy im. Witolda Gombrowicza.

źródło. Wikipedia, Polska w Liczbach, UG Brody

QUIZ. Rozpoznasz świętokrzyskie atrakcje turystyczne ze zdjęcia? 8/10 dla najlepszych Pytanie 1 z 10 W jakiej miejscowości zanjduje się ten zamek? Bodzentyn Starachowice Chęciny Następne pytanie