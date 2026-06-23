Świętokrzyski szlak tradycji. 5 tras i miejsc, gdzie historia wciąż żyje

Ten świętokrzyski szlak podbija serca turystów

Utworzony w regionie świętokrzyskim Szlak Architektury Drewnianej jest kompatybilny z Szlakiem w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu. Szlak oznakowany jest brązowymi tablicami drogowymi. Przy obiektach znajdują się tablice z opisami w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej

Najliczniejszą grupą wśród drewnianych zabytków zgromadzonych na świętokrzyskim szlaku są obiekty sakralne – kościoły, kaplice, dzwonnice. W kościołach, najczęściej orientowanych, o konstrukcji zrębowej, odnaleźć można na ścianach i stropach bogate polichromie, barokowe, późnobarokowe czy też rokokowe wyposażenie – przepiękne ołtarze, krucyfiksy, rzeźby i obrazy przedstawiające Matkę Bożą i Świętych. Niektóre świątynie służą wiernym do dziś, inne, nieco zapomniane i sporadycznie otwierane, pragną powrócić do lat świetności.

Krynki. Zabytkowa dzwonnica

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Trasy. Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej

Szlak ten składa się z pięciu tras do wyboru. Zobaczycie na nich m.in. kościół p.w. św. Leonarda w Busku- Zdroju, Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni czy drewnianą chałupę, zabytkową zagrodę Czernikiewiczów w Bodzentynie.

Zabytkowa zagroda w Bodzentynie. Zdjęcia

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Pięć tras Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej

Trasa nr 1 : Busko-Zdrój (kościół p.w. św. Leonarda) – Chotelek (kościół p.w. św. Stanisława Biskupa) – Probołowice ( kościół p.w. św. Jakuba Apostoła) – Stradów (kościół p.w. św. Bartłomieja) – Topola (kościół p.w. Wniebowzięcia NMP) – Cudzynowice (kościół p.w. Wszystkich Świętych) – Gorzków (kościół p.w. św. Małgorzaty) – Świniary (kościół p.w. św. Stanisława Biskupa) – Zborówek (kościół p.w. śś. Idziego i Mikołaja) – Niekrasów (kościół p.w. Nawiedzenia NMP) – Strzegom (kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja)

Trasa nr 2: Kurzelów (kaplica cmentarna p.w. św. Anny) – Bebelno (kościół p.w. Narodzenia NMP z 1745 r. z dzwonnicą z XVIII w.) – Kossów (kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z dzwonnicą) – Rakoszyn (kościół p.w. św. Stanisława Biskupa) – Trzciniec (kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego) – Obiechów (kościół p.w. Nawiedzenia NMP) – Mnichów (kościół p.w. św. Szczepana oraz dzwonnica) – Chomentów (kościół p.w. św. Marii Magdaleny) – Tokarnia (Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej) – Rembieszyce (kościół p.w. śś. Piotra i Pawła)

Trasa nr 3 : Kakonin (drewniana chałupa) – Bodzentyn (zabytkowa zagroda Czernikiewiczów, punkt etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej) – Radkowice (kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej) – Krynki (drewniana bramowa dzwonnica przy kościele p.w. św. Marcina i Wniebowzięcia NMP) – Parszów (kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego) – Skarżysko-Bzin (kościół p.w. św. Józefa) – Bliżyn (kościół p.w. św. Zofii) – Mroczków (kościół p.w. św. Rocha) – Odrowąż (kościół p.w. św. Rozalii) – Lipa (kościół p.w. śś. Wawrzyńca i Katarzyny)

Trasa nr 4: Góra Witosławska (kaplica p.w. Zesłania Ducha Świętego) – Gierczyce (kościół p.w. Mikołaja Biskupa) – Stodoły (kościół p.w. Św. Teresy z XVII w.) – Kleczanów (kościół p.w. śś. Katarzyny i Stanisława Biskupa) – Gliniany (kościół p.w. św. Wojciecha) – Ruda Kościelna (kościół p.w. Zaślubin NMP) – Ostrowiec Świętokrzyski (kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego) – Bodzechów (kościół p.w. śś. Zofii i Stanisława) – Sarnówek (kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego)

Trasa nr 5 tzw. Pętla Kielecka: Kielce-Białogon (ul. Kolonia, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego) – Kielce-centrum (zbieg ulic Mielczarskiego i Urzędniczej, kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP) – Kielce-centrum (ul. Jana Pawła II, Dworek Laszczyków) – Kielce-Zagórze (zbieg ulic Prostej i Zagórskiej, kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej) – Kielce-Dąbrowa (kaplica przy kościele p.w. NMP Matki Kościoła)– Kielce-Dyminy (drewniana kaplica) – Mójcza w gm. Daleszyce (kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej) – Wola Kopcowa w gm. Masłów (drewniana kaplica p.w. św. Józefa Robotnika).

źródło. www.swietokrzyskie.pro, www. swietokrzyskie.szlaki.pttk

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