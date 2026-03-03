Inwestycja z rozmachem. 29 milionów na ratunek zabytku

Rewitalizacja kolejki to projekt o ogromnej skali, którego wartość wynosi blisko 29 mln zł. Lwia część tej kwoty, niemal 26 mln zł, pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast około 3 mln zł dołożył budżet województwa świętokrzyskiego. Inwestycja, zarządzana przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, ma na celu nie tylko ochronę zabytku, ale przede wszystkim stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego – „żywego muzeum na torach”.

Prace torowe idą pełną parą. Co już zrobiono?

Rok 2025 to czas najbardziej intensywnych robót torowych, które objęły kluczowe odcinki szlaku

Szlak Pińczów – Umianowice. To najdłuższy, niemal 9-kilometrowy odcinek, na którym trwają zaawansowane prace ziemne, profilowanie skarp oraz układanie nowych podkładów.

Szlak Motkowice – Nida. Rozpoczęto tu układanie subwarstwy oraz montaż nowego rusztu torowego.

Most w Skowronnie. Ten strategiczny obiekt inżynieryjny przeszedł gruntowny remont, obejmujący piaskowanie konstrukcji stalowej oraz montaż nowych mostownic i szyn.

Infrastruktura stacyjna. W Pińczowie ruszyła budowa stalowej wiaty na lokomotywy, a na stacjach w Jędrzejowie i Pińczowie przygotowano miejsca pod obrotnice, które umożliwią efektowne zawracanie pociągów

Rewolucja w zapleczu technicznym w Jędrzejowie

Serce kolejki – hale napraw w Jędrzejowie – zmienia się nie do poznania. Obiekty te przechodzą kompleksową termomodernizację (elewacja jest już niemal gotowa), zyskują nową stolarkę okienną i drzwiową oraz nowoczesne instalacje elektryczne. Co ciekawe, projekt stawia na ekologię – na dachach hal zamontowano panele fotowoltaiczne, które będą zasilać obiekty kolejki. Remont przechodzi również zabytkowa kuźnia, gdzie wymieniono już poszycie dachowe

Kiedy „Ciuchcia Ponidzie” ruszy na pełną trasę?

Harmonogram prac jest napięty, ale optymistyczny. Zakończenie rewitalizacji planowane jest na kwiecień 2026 roku. Po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych i „ostatnich szlifów”, turyści będą mogli podróżować komfortowo po całej, 34-kilometrowej trasie łączącej Jędrzejów z Pińczowem.

Warto przypomnieć, że docelowo kolejka ma stać się impulsem rozwojowym dla całego Ponidzia, przyciągając miłośników historii i natury z całej Polski. Do tego czasu pasażerowie mogą korzystać z aktualnej oferty weekendowej na skróconym odcinku Jędrzejów – Motkowice, gdzie organizowane są m.in. tradycyjne ogniska.

Historia kolejki wąskotorowej "Ciuchcia Ponidzie"

Historia Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej „Ciuchcia Ponidzie” sięga 1915 roku, kiedy to została zbudowana przez armię austriacką jako linia frontowa I wojny światowej, by z czasem zacząć pełnić funkcje gospodarcze. W okresie międzywojennym była największą inwestycją samorządową w Polsce, a jej rozbudowana sieć liczyła w szczytowym momencie aż 340 km długości. Po rekordowym pod względem przewozów roku 1966 nastąpił stopniowy regres, który doprowadził do całkowitego zawieszenia ruchu w 1993 roku. Kolejka przetrwała dzięki przekształceniu w atrakcję turystyczną, a od 2020 roku jej zarządcą jest Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Ciekawostki o kolejce wąskotorowej "Ciuchcia Ponidzie"

Służba partyzantom. Podczas II wojny światowej wąskotorówka odegrała ważną rolę patriotyczną, pomagając partyzantom i oddziałom organizacji podziemnych z Kielecczyzny

Pierwszy polski parowóz. To właśnie dla tej kolei (wówczas Pińczowskiej) zbudowano pierwszy polski parowóz wąskotorowy Tx26-422, który dziś można podziwiać w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji

Nowoczesne obrotnice. W ramach aktualnej rewitalizacji na stacjach w Jędrzejowie i Pińczowie powstaną specjalne obrotnice, które pozwolą na efektowne zawracanie lokomotyw, co będzie nową, dużą atrakcją dla turystów

W ramach aktualnej rewitalizacji na stacjach w Jędrzejowie i Pińczowie powstaną specjalne obrotnice, które pozwolą na efektowne zawracanie lokomotyw, co będzie nową, dużą atrakcją dla turystów Uratowana przez pasjonatów. Kolejka przetrwała trudne chwile po wykluczeniu ze struktur PKP dzięki determinacji pracowników i sympatyków, którzy w 1998 roku założyli stowarzyszenie, by „ocalić ją od zapomnienia”