Wierne od pokoleń. Niezwykła historia bocianiego gniazda ze starachowickiego osiedla

Dawid Bąk
2026-03-27 7:26

Podczas gdy Polska gości ponad 60 procent światowej populacji bociana białego, mieszkańcy starachowickiego Michałowa mają swój własny powód do dumy. Na ich osiedle właśnie powrócił zwiastun wiosny, kontynuując niezwykłą tradycję trwającą nieprzerwanie od 1965 roku. W tym roku pierwszy bocian zameldował się w gnieździe już 18 marca.

Niezwykła historia bocianiego gniazda na os. Michałów w Starachowicach

Osiedle Michałów w Starachowicach już od bardzo dawna jest stałym miejscem letniego pobytu bocianów. Gniazdo znajduję się przy ulicy Stalowników. W 1965 roku konstrukcja w postaci wiklinowego kosza została zamocowana między konarami wysokiego grochodrzewu. 

W roku 1995 duży opad śniegu uszkodził gniazdo. Większa część gniazda spadła, a reszta nie nadawała się do naprawy. Z pomocą pospieszyli starachowiccy strażacy. Mimo niesprzyjającej aury(wiatr, deszcz, zimno) wykonali prostą konstrukcję z pnia drzewa i wikliny. Wykorzystując swoją sprawność i odwagę zamocowali między konarami tego samego drzewa nową konstrukcję - wcześniej usuwając resztę starego gniazda. Bocian tego roku miał dużo pracy, ale w ciągu tygodnia gniazdo było gotowe na przyjęcie pani bocianowej - czytamy na stronie eko.org.pl.

Bociany ze starachowickiego Michałowa

Początek obecnego stulecia to okres niepokoju o bezpieczeństwo młodych bocianów, ponieważ drzewo uschło i w każdej chwili konar podtrzymujący gniazdo, mógł się złamać. Podjęto decyzję o wykonaniu nowego gniazda i umieszczeniu go na betonowym słupie. Pojawił się dylemat: usunąć stare gniazdo, czy nie? Po licznych rozmowach i konsultacjach ze specjalistami ostateczną decyzję podjęła właścicielka posesji. Stare drzewo usunięto, a w pobliżu wstawiono 18 metrowy słup z platformą. Tego zadania podjął się miejscowy przedsiębiorca Jan Orczyk. Jesienią 2004 roku nowe gniazdo czekało na bociany. Wiosną 2005 roku bociany przyleciały na początku maja. Ptaki zaakceptowały nowe miejsce, z którego wyleciały dwa młode bociany.

Bociany ze Starachowic. Zdjęcia

Bociany ze starachowickiego Michałowa
Historia gniazda z Michałowa jest dosyć skomplikowana ponieważ pierwsze znajdowało się na akacji. Drzewo zaczynało usychać i gniazdo spadło. Mieszkańcy podjęli interwencję i gniazdo zostało zamontowane na platformie. Bocianom jednak nie przeszkadza, że jest ono sztucznie usadowione i chętnie co roku do niego wracają - powiedział nam Kuba Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula.

Polska najważniejszą ostoją bociana białego

Szacuje się, że co czwarty lub piąty bocian biały na świecie pochodzi z Polski. Podczas gdy w wielu krajach Europy Zachodniej gatunek ten niemal wyginął przez chemizację rolnictwa i osuszanie terenów, polski krajobraz wciąż oferuje im idealne warunki do życia. W Polsce gniazduje około 45 000 – 52 000 par bociana białego. Prawdziwym królestwem bocianów jest Polska północno-wschodnia (Podlasie i Warmia). Istnieją tam tzw. „bocianie wioski”.

