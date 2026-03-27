Niezwykła historia bocianiego gniazda na os. Michałów w Starachowicach

Osiedle Michałów w Starachowicach już od bardzo dawna jest stałym miejscem letniego pobytu bocianów. Gniazdo znajduję się przy ulicy Stalowników. W 1965 roku konstrukcja w postaci wiklinowego kosza została zamocowana między konarami wysokiego grochodrzewu.

W roku 1995 duży opad śniegu uszkodził gniazdo. Większa część gniazda spadła, a reszta nie nadawała się do naprawy. Z pomocą pospieszyli starachowiccy strażacy. Mimo niesprzyjającej aury(wiatr, deszcz, zimno) wykonali prostą konstrukcję z pnia drzewa i wikliny. Wykorzystując swoją sprawność i odwagę zamocowali między konarami tego samego drzewa nową konstrukcję - wcześniej usuwając resztę starego gniazda. Bocian tego roku miał dużo pracy, ale w ciągu tygodnia gniazdo było gotowe na przyjęcie pani bocianowej - czytamy na stronie eko.org.pl.

Początek obecnego stulecia to okres niepokoju o bezpieczeństwo młodych bocianów, ponieważ drzewo uschło i w każdej chwili konar podtrzymujący gniazdo, mógł się złamać. Podjęto decyzję o wykonaniu nowego gniazda i umieszczeniu go na betonowym słupie. Pojawił się dylemat: usunąć stare gniazdo, czy nie? Po licznych rozmowach i konsultacjach ze specjalistami ostateczną decyzję podjęła właścicielka posesji. Stare drzewo usunięto, a w pobliżu wstawiono 18 metrowy słup z platformą. Tego zadania podjął się miejscowy przedsiębiorca Jan Orczyk. Jesienią 2004 roku nowe gniazdo czekało na bociany. Wiosną 2005 roku bociany przyleciały na początku maja. Ptaki zaakceptowały nowe miejsce, z którego wyleciały dwa młode bociany.

Historia gniazda z Michałowa jest dosyć skomplikowana ponieważ pierwsze znajdowało się na akacji. Drzewo zaczynało usychać i gniazdo spadło. Mieszkańcy podjęli interwencję i gniazdo zostało zamontowane na platformie. Bocianom jednak nie przeszkadza, że jest ono sztucznie usadowione i chętnie co roku do niego wracają - powiedział nam Kuba Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula.

Polska najważniejszą ostoją bociana białego

Szacuje się, że co czwarty lub piąty bocian biały na świecie pochodzi z Polski. Podczas gdy w wielu krajach Europy Zachodniej gatunek ten niemal wyginął przez chemizację rolnictwa i osuszanie terenów, polski krajobraz wciąż oferuje im idealne warunki do życia. W Polsce gniazduje około 45 000 – 52 000 par bociana białego. Prawdziwym królestwem bocianów jest Polska północno-wschodnia (Podlasie i Warmia). Istnieją tam tzw. „bocianie wioski”.