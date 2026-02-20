Wilno na wyciągnięcie ręki. Jedyna kopia Ostrej Bramy w Polsce jest w Świętokrzyskiem

Od wileńskich murów do współczesności

Historia oryginału sięga lat 1503–1522, kiedy to Wilno otoczono murami obronnymi z dziewięcioma bramami. Nad jedną z nich, zwaną pierwotnie Miednicką (od szlaku prowadzącego do Miednik), zawieszono wizerunek Maryi.

Ostra Brama szybko stała się miejscem świętym. W XVII wieku pieczę nad nią przejęli karmelici bosi, a kulminacyjnym momentem w historii wizerunku była uroczysta koronacja obrazu 2 lipca 1927 roku, w której uczestniczyły najważniejsze osoby w państwie, w tym marszałek Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki.

Ostra Brama w Skarżysku-Kamiennej

Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej nie powstałoby, gdyby nie osobista historia i determinacja bp. Edwarda Materskiego, pierwszego ordynariusza diecezji radomskiej. Jako rodowity Wilnianin, od dziecka związany z kultem Matki Miłosierdzia, pragnął przenieść cząstkę ukochanego miasta na teren Polski.

Motywacją była nie tylko tęsknota, ale i obawa o losy wileńskich zabytków po II wojnie światowej, gdy granice zostały zamknięte, a świątynie na Litwie często zamieniano w magazyny. Budowa repliki była odpowiedzią na potrzeby tysięcy Polaków, którzy musieli opuścić swoje rodzinne strony na wschodzie.

Parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

20

Kalendarium powstania sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej

25 stycznia 1986: Erygowanie parafii przez bp. Materskiego.

31 maja 1988: Pierwsza łopata wbita pod budowę repliki.

22 października 1989: Kardynał Henryk Gulbinowicz dokonuje poświęcenia kaplicy i intronizacji obrazu.

1988–1995: Budowa kościoła według projektu Zbigniewa Grządzieli i Bogdana Cioka.

Co niezwykłe, sanktuarium powstało nie tylko z funduszy lokalnych parafian, ale także dzięki ogromnemu wsparciu Polonii z USA, Kanady i Anglii, dla których Matka Boża Ostrobramska pozostaje symbolem utraconej ojczyzny i niezłomnej nadziei. Dla pielgrzymów, którzy nie mogą udać się do Wilna, Skarżysko-Kamienna stało się duchową przystanią i dowodem na to, że miłość do tradycji potrafi wznieść mury równie piękne, co te historyczne.