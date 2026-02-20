Zima w regionie świętokrzyskim nie dawała za wygraną, ale jej dni są już policzone. Synoptycy zapowiadają nagłą zmianę cyrkulacji powietrza, która sprowadzi nad Kielce, Sandomierz i Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice masy łagodnego, atlantyckiego powietrza.

Kiedy nastąpi przełom? Najważniejsza data

Jeśli masz dość mroźnych poranków i skrobania szyb, zaznacz w kalendarzu datę 22 lutego. To właśnie wtedy nad Polskę, a w szczególności nad południowo-centralną część kraju, zacznie napływać wyjątkowo ciepłe powietrze. Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie szybować w górę.

22-23 lutego: Pierwsze wyraźne oznaki odwilży, termometry w regionie wskażą od 3°C do 7°C.

Pierwsze wyraźne oznaki odwilży, termometry w regionie wskażą od 3°C do 7°C. 25-27 lutego: Kulminacja ocieplenia. W Kielcach i okolicach możemy spodziewać się nawet 11-13 stopni Celsjusza powyżej zera!

Termiczna anomalia. Czy padną rekordy?

Nadchodzące ocieplenie nie jest zwykłą odwilżą. Modele pogodowe (m.in. ECMWF) sugerują, że temperatura w trzeciej dekadzie lutego może być wyższa od normy o ponad 10°C. Tak gwałtowny skok (z ujemnych wartości do dwucyfrowych dodatnich) może być odczuwalny dla meteopatów – spodziewane są wahania ciśnienia i porywisty wiatr.

Uwaga kierowcy i piesi! Zanim poczujemy wiosenne słońce, czeka nas niebezpieczny etap przejściowy. W okolicach 19-21 lutego możliwe są opady marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem. Na drogach regionu (szczególnie w rejonie Gór Świętokrzyskich) może pojawić się "szklanka".

Co to oznacza dla regionu świętokrzyskiego?

Gwałtowne roztopy. Przy tak wysokich temperaturach pokrywa śnieżna zniknie w błyskawicznym tempie. Możliwe lokalne podtopienia i wzrost poziomu wód w rzekach (m.in. na Nidzie i Kamiennej). Pobudka natury. Rolnicy i ogrodnicy powinni bacznie obserwować roślinność. Tak wysokie temperatury mogą pobudzić soki w drzewach, co przy ewentualnych marcowych przymrozkach bywa zabójcze dla pąków. Wzrost energii. Dłuższy dzień i słońce, które ma towarzyszyć ociepleniu (zwłaszcza 26 lutego prognozowane jest bezchmurne niebo), z pewnością poprawią nastroje mieszkańców.

Czy to już definitywny koniec zimy? Choć luty pożegna nas wiosenną aurą, synoptycy ostrzegają, że marzec lubi płatać figle. Jednak nadchodząca "bomba ciepła" będzie najsilniejszym uderzeniem dodatnich temperatur od początku 2026 roku.