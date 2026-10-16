Śmiertelny wypadek na trasie S7 koło Ostojowa. Po zderzeniu dwóch samochodów nie żyje jedna osoba

Dawid Bąk
2026-10-16 13:05

Do tragicznego wypadku doszło w piątek (16.10) po godzinie 12:00 na drodze ekspresowej S7 na wysokości miejscowości Ostojów w Świętokrzyskiem. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów ciężko ranna została jedna osoba. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, niestety nie udało się uratować życia kobiety.

Wypadek na S7. Dramatyczny przebieg zdarzenia

Do tragedii doszło na jezdni w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy z impetem uderzył w inny pojazd stojący na poboczu. W wyniku tego zderzenia potrącona została jedna osoba. Stan poszkodowanej był bardzo ciężki. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety.

Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec LPR, karetka pogotowia, 4 zastępy straży pożarnej w sile 14 strażaków. Z ustaleń kierującego działaniem ratowniczym samochód osobowy którym podróżował tylko kierowca uderzył w inny samochód stojący na poboczu. W wyniku zderzenia potrącona została jedna osoba. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zabezpieczeniu lądowiska śmigłowca - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Rozbite auto na trasie S7. W tle strażacy i parawan. O śmiertelnym wypadku przeczytasz na Eska Starachowice.
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Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem typu pickup uderzył w samochód stojący na poboczu. W wyniku tego zderzenia doszło do potrącenia kobiety, która – jak wynika z ustaleń – znajdowała się przy zaparkowanym pojeździe. Mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci - dodaje Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Utrudnienia dla kierowców – droga zablokowana

Trasa S7 w miejscu wypadku na wysokości Ostojowa jest całkowicie nieprzejezdna w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Kierowcy podróżujący tym odcinkiem muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i opóźnieniami. Służby apelują o zachowanie ostrożności i, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras objazdowych.

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