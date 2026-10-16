Śmiertelny wypadek na trasie S7 koło Ostojowa. Po zderzeniu dwóch samochodów nie żyje jedna osoba

Wypadek na S7. Dramatyczny przebieg zdarzenia

Do tragedii doszło na jezdni w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy z impetem uderzył w inny pojazd stojący na poboczu. W wyniku tego zderzenia potrącona została jedna osoba. Stan poszkodowanej był bardzo ciężki. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety.

Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec LPR, karetka pogotowia, 4 zastępy straży pożarnej w sile 14 strażaków. Z ustaleń kierującego działaniem ratowniczym samochód osobowy którym podróżował tylko kierowca uderzył w inny samochód stojący na poboczu. W wyniku zderzenia potrącona została jedna osoba. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zabezpieczeniu lądowiska śmigłowca - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

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Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem typu pickup uderzył w samochód stojący na poboczu. W wyniku tego zderzenia doszło do potrącenia kobiety, która – jak wynika z ustaleń – znajdowała się przy zaparkowanym pojeździe. Mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują policjanci - dodaje Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Utrudnienia dla kierowców – droga zablokowana

Trasa S7 w miejscu wypadku na wysokości Ostojowa jest całkowicie nieprzejezdna w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Kierowcy podróżujący tym odcinkiem muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i opóźnieniami. Służby apelują o zachowanie ostrożności i, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras objazdowych.