Wypadek 12-letniego motorowerzysty w Rzepinie i interwencja LPR. Chłopiec był pod wpływem alkoholu

Wypadek nastoletniego motorowerzysty W Rzepinie. Chłopiec trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło na drodze gruntowej zlokalizowanej w pobliżu kompleksu leśnego. Nastolatek poruszał się motorowerem, w pewnym momencie chłopiec stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się.

Do wypadku doszło po godzinie 17:00 w miejscowości Rzepin Drugi. 12-latek został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala, chłopiec był przytomny. Policjanci sprawdzili stan jego trzeźwości i okazało się, że badanie wykazało blisko 0,2 promila alkoholu w jego organizmie - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Zachowajmy ostrożność na drogach gruntowych i leśnych

Poruszanie się po drogach polnych i leśnych wymaga od kierujących wyjątkowej czujności oraz dostosowania prędkości do trudnych warunków terenowych. Nierówna nawierzchnia, koleiny, sypki piasek czy niespodziewane przeszkody, takie jak wystające korzenie, zwiększają ryzyko utraty panowania nad pojazdem. Dodatkowo drogi te często znajdują się poza obszarem szybkiego dojazdu służb ratunkowych, co w razie wypadku może wydłużyć czas oczekiwania na pomoc.