Wypadek na Hutniczej w Starachowicach. Dwie poszkodowane kobiety w szpitalu

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych – Peugeota i Toyoty – doszło dziś tuż przed godziną 12:00 na ulicy Hutniczej w Starachowicach. Zdarzenie miało miejsce przed przejściem dla pieszych. Na miejscu pracują policjanci oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Ruch odbywa się wahadłowo.