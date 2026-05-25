Wypadek na Hutniczej w Starachowicach. Dwie poszkodowane kobiety w szpitalu

Wypadek na ulicy Hutniczej w Starachowicach
Do zderzenia doszło na ulicy Hutniczej, tuż przed przejściem dla pieszych. Kierowca osobowego Peugeota prawdopodobnie nie wyhamował i uderzył w tył jadącej przed nim Toyoty. Dwie osoby zostały zabrana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.
Do zderzenia doszło, gdy 56-letnia kierująca wyhamowała przed przejściem dla pieszych. Wtedy w tył jej Toyoty najechała Peugeotem 43-latka. – Obie kobiety zostały zabrane do szpitala. Na szczęście pieszemu, który przechodził przez pasy, nic się nie stało – informuje asystent Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.
