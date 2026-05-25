Wypadek na Hutniczej w Starachowicach. Dwie poszkodowane kobiety w szpitalu

Bartosz Manicz
2026-05-25 12:34

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych – Peugeota i Toyoty – doszło dziś tuż przed godziną 12:00 na ulicy Hutniczej w Starachowicach. Zdarzenie miało miejsce przed przejściem dla pieszych. Na miejscu pracują policjanci oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Ruch odbywa się wahadłowo.

Wypadek na ulicy Hutniczej w Starachowicach

Do zderzenia doszło na ulicy Hutniczej, tuż przed przejściem dla pieszych. Kierowca osobowego Peugeota prawdopodobnie nie wyhamował i uderzył w tył jadącej przed nim Toyoty. Dwie osoby zostały zabrana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

Do zderzenia doszło, gdy 56-letnia kierująca wyhamowała przed przejściem dla pieszych. Wtedy w tył jej Toyoty najechała Peugeotem 43-latka. – Obie kobiety zostały zabrane do szpitala. Na szczęście pieszemu, który przechodził przez pasy, nic się nie stało – informuje asystent Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

