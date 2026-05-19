Wypadek na obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka zablokowała drogę

Dawid Bąk
2026-05-19 9:52

Kolejne niebezpieczne zdarzenie na nowej obwodnicy Wąchocka. We wtorek (19.05) po godzinie 9:00 w miejscowości Parszów ciężarówka częściowo wypadła z trasy i blokuje przejazd w kierunku Starachowic. Kierowcy są kierowani na objazdy przez "starą 42". Na miejscu pracują wszystkie służby.

Do kolizji doszło we wtorkowe (19.05) przedpołudnie na nowym odcinku obwodnicy Wąchocka w Parszowie. Droga w kierunku Starachowic jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Pojazd ciężarowy marki Scania jechał od Starachowic w kierunku Skarżyska. Z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie wjechał do rowu. W zdarzeniu nikomu nic poważnego się nie stało - relacjonował nam na gorąco Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

