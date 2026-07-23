Zabytkowa kamienica w Starachowicach przejdzie metamorfozę. Powstanie w niej 14 nowoczesnych mieszkań

Milionowe wsparcie dla Starachowic

Prezydent Miasta Marek Materek przekazał informacje o pozyskaniu 100 procent wnioskowanej kwoty z Funduszu Dopłat na realizację tego zadania. Do miejskiej kasy trafi niemal 3,2 miliona złotych, co pokryje aż 80% kosztów inwestycji. Całkowita wartość przebudowy kamienicy przy ul. Hutniczej 8 została oszacowana na 3 970 073,67 zł, przy wkładzie własnym gminy wynoszącym niespełna 800 tysięcy złotych.

Inwestycja ta jest częścią szerszego programu budownictwa komunalnego, w ramach którego miasto otrzymało łącznie ponad 8 milionów złotych (wliczając środki na odbudowę spalonego budynku przy ul. Robotniczej 14).

Nowoczesne mieszkania w historycznych murach

Budynek przy ulicy Hutniczej 8 ma bogatą historię – jego budowa zakończyła się w 1930 roku, a obecnie znajduje się on w gminnej ewidencji zabytków. Dzięki planowanym pracom, na ponad 700 metrach kwadratowych powierzchni użytkowej powstanie 14 funkcjonalnych lokali mieszkalnych.

Zakres zaplanowanych prac jest bardzo szeroki i obejmuje:

całkowitą przebudowę i nadbudowę obiektu

obiektu termomodernizację, która poprawi efektywność energetyczną budynku

która poprawi efektywność energetyczną budynku zmianę systemu ogrzewania z tradycyjnych pieców na nowoczesne ogrzewanie z sieci miejskiej

rewaloryzację otoczenia, w tym sąsiedztwo z nowo wybudowanym parkingiem na 22 miejsca postojowe.

Strategiczna lokalizacja i potrzeby miasta

Kamienica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 25, który został oddany do użytku w 2025 roku. Mimo bliskości nasypu wiaduktu (ok. 5 metrów), przeprowadzone analizy środowiskowe potwierdziły, że dzięki ekranom akustycznym zamieszkiwanie w tym miejscu będzie w pełni bezpieczne i komfortowe.

Inwestycja ta jest kluczowa dla miasta, ponieważ potrzeby mieszkaniowe w Starachowicach pozostają ogromne. Obecnie o najem lokalu z zasobów gminnych ubiega się przeszło 400 rodzin, a miasto musi również realizować wyroki eksmisyjne. Przebudowa kamienicy przy Hutniczej 8 pozwoli na relokację najemców z budynków, których stan techniczny nie pozwala już na remont.

Prace projektowe nad dokumentacją kosztorysową rozpoczęły się już wcześniej, a sama realizacja robót budowlanych wpisuje się w plan rewitalizacji Starachowic, który ma uczynić miasto nowoczesnym i przyjaznym mieszkańcom.

21